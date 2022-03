Známí investoři El-Erian a Icahn radí, jak se zachovat, když obavy ze stagflace rostou

Ve snaze bojovat s inflací, která dosahuje nejvyšších úrovní za posledních 40 let, zvýšil Fed úrokové sazby poprvé po více než třech letech. Předseda Fedu Jerome Powell tento týden slíbil tvrdé kroky proti prudce rostoucím cenám, což naznačuje, že je otevřený zvýšení sazeb o více než tradičních 25 bazických bodů. Podle investora Mohameda El-Eriana trh ještě plně nenacenil všechna rizika, která hrozí, a aktivistický investor Carl Icahn dokonce věří v možnou recesi v Americe. Jakou strategii tito investoři radí zvolit?



„Fed je stále více nucen zvažovat, co je nejméně špatnou chybou politiky, kvůli které si přeje, aby si ho lidé pamatovali: splnění svého inflačního cíle a vyvolání recese, anebo povolení vysoké a potenciálně destabilizující inflace, která přetrvá až do roku 2023,“ napsal veterán na trhu s dluhopisy Mohamed El-Erian.



"Opravdu nevím, jestli dokážou navrhnout měkké přistání," domnívá se také slavný investor Carl Icahn. "Myslím, že dojde k drsnému přistání... Inflace je hrozná věc, když se rozjede."



V horizontu delším než rok není podle El-Eriana překvapením, že akcie jsou odolné. Od té doby, co Fed minulý týden poprvé od roku 2018 zvýšil úrokové sazby, šly akcie nahoru.



„Pokud jste alokátorem aktiv a někdo přijde s tím, že byste měli ubrat akcie, řeknete: ‚Ale do čeho mám jít?‘“ dává El-Erian za příklad. „Jít do hotovosti? To fakt ne. Inflace je 7,9 % a může se dotknout 10 %. Tam nechcete jít. To je zaručený záporný reálný výnos. Dluhopisy? To fakt ne, dluhopisy se přizpůsobují.... Takže nakonec svou alokaci do akcií nesnížíte, ale ve skutečnosti ji chcete zvýšit.“



Varoval však, že relativní hodnota akcií může být zranitelná. "Mojí základní linií je, že budeme svědky globální stagflace, nižšího růstu, vyšší inflace," řekl El-Erian. "Akciový trh to ještě zcela nenacenil, protože stále přemýšlí v relativním prostoru." „Pokud investuji v horizontu příštích 12 měsíců, tak bych v tuto chvíli akcie ubral,“ varoval El-Erian. "Trh vám dává skvělou příležitost k výstupu.“ A dodal, že si nemyslí, „že trh už zohlednil to, co se stane s ekonomikou.“



Carl Icahn, dlouholetý aktivistický investor, k tomu dodává, že systém vedení firem musí být napraven, protože slabé vedení by mohlo vést ke katastrofám. „V Corporate America neexistuje žádná odpovědnost. Máte několik velmi dobrých společností, několik velmi dobrých generálních ředitelů, ale příliš mnoho takových, kteří tento úkol neplní,“ řekl dlouholetý aktivistický investor.



Podle Icahna by mohl být na obzoru hospodářský pokles. V pozici vůči možné recesi v Americe Icahn sází proti obchodním centrům a komerčním nemovitostem.

Zdroj: Bloomberg, CNBC