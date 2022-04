Ruská ropa teď musí cestovat déle, aby našla kupce

Nic nenaznačuje, že vývoz ruské ropy, klíčový zdroj příjmů pro režim Vladimira Putina, stojí před kolapsem. Zmizeli mu sice kupci v Evropě, dodávky se během sedmi dnů do 8. dubna ale nadále zotavovaly. Napsala to agentura Bloomberg na základě svého nového ukazatele, který sleduje veškerou ropu opouštějící ruské vývozní terminály v oceánských tankerech.

Za první dubnový týden se týdenní dodávky zvedly o skoro čtyři miliony denních barelů, což je letos zatím nejvyšší úroveň. Dodávky se zvyšovaly i v týdnu předtím, přírůstek byl však o čtvrtinu nižší.

Tok ruské ropy po moři se po propadu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu opět zotavil:

Kreml tak na ropě vyvážené po moři vydělal během zmíněných sedmi dnů do 8. dubna odhadem 230 milionů dolarů, což je letos nejvyšší úroveň. Kromě vyššího vývozu mu pomohlo také vyšší clo, které se v dubnu platí za barel.

Celkovému objemu vývozů se tedy daří vyhnout se zákazu na dovoz, které je součástí západních sankcí uvalených na Rusko kvůli jeho vpádu na Ukrajinu. Spojené státy přitom už ruskou ropu kupovat přestaly a Británie je bude následovat do konce roku. Velké evropské energetické firmy jako nebo TotalEnergies, které ruskou ropu obvykle co týden prohánějí svými rafineriemi, také uvedly, že ji kvůli nesouhlasu s vlákou na Ukrajině přestanou vykupovat.



Data ale také ukazují, že obchodníci hledají způsoby, jak dostat více ropy do Asie, kde jsou kupci ochotní využít velké slevy na ruskou ropu. Do hry tak po kolapsu trhu na severozápadě Evropy vstupují asijští kupci:





Ta se teď nejenom ve Středozemním moři překládá z menších tankerů, zvaných axramaxy, na supertankery, známé jako VLCC. Ty dokážou pojmout náklad ze tří aframaxů, slovy čísel třeba dva miliony barelů. Na dlouhých cestách do Číny nebo Indie je tak možné dosáhnout úspor z rozsahu.

Rusko před válkou na Ukrajině vyváželo každý den skoro pět milionů barelů. Takový vývoz měl na spotovém trhu hodnotu minimálně půl miliardy dolarů. Část této ropy teče ropovody do Evropy a Číny, zhruba 60 procent se ale přesouvá po moři. Ruské dodávky z Arktidy pořád nacházejí kupce v severozápadní Evropě:

Možná největší počáteční dopad sankcí a dobrovolného stranění se ruské ropy je podle Bloombergu vidět na velice dlouhých a neobvyklých trasách, které některé lodě s ropným nákladem z Ruska musejí podnikat.

Poprvé za dva roky se tak stalo, že tanker typu aframax podnikl cestu z Baltského moře do Asie. Do indického Vadinaru, kde se anchází ropný terminál, míří z Primorsku tanker Moskovsky Prospect s nákladem ropy Urals. Ještě delší cestu má před sebou tanker Matala, který míří z Murmansku na ruském arktickém pobřeží do Paradipu na východním pobřeží Indie. Na cestě by mohl být déle než měsíc.

Skoro všechny tichomořské dodávky ruské ropy mířily minulý týden do Číny:

Hladkou cestu před sebou tankery s ruskou ropou vždycky nemají. Tanker Beijing Spirit s nákladem ropy druhu Varandey od Lukoilu zamířil z Murmansku do americké Filadelfie. V půlce oceánu se otočil směrem vzad a zamířil do Středozemního moře, aby ropu nakonec vyložil ve vlastní rafinerii Lukoilu na Sicílii.

Zdroj: Bloomberg