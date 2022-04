Credit Suisse před zveřejněním výsledků signalizuje ztrátu spojenou s exitem z Ruska a rezervami na právní spory

očekává za první čtvrtletí ztrátu kvůli odpisu 210 milionů dolarů z příjmů po ruské invazi na Ukrajinu a dříve naznačeném nárůstu rezerv na právní spory. Tato švýcarská banka uvedla před oficiálním zveřejněním výsledků, které vyjdou příští týden, že expozice na válku ji negativně ovlivnila jak s ohledem na protistranu, tak na úvěrová rizika. Celkové rezervy na právní záležitosti vzrostou v reportovaném čtvrtletí o 600 milionů franků na celkových 700 milionů franků, přičemž některé případy jsou starší více než deset let. Akcie klesají o 1,8 %.



Pro tuto nešťastnou banku je to další neúspěch po problémech okolo Greensill Capital a Archegos Capital Management. V pěti z posledních šesti čtvrtletí vydala varování před horším ziskem a v březnu oznámila exit z nového podnikání v Rusku uprostřed bezprecedentních finančních sankcí a v souladu s globálními konkurenty. Dále varovala před ztrátami ve výši přibližně 350 milionů franků souvisejícími se snížením hodnoty 8,6% podílu v Allfunds Group. Očekává se, že tuto ztrátu zmírní obnovení 170 milionů franků z rezerv souvisejících s Archegos a zisk 160 milionů franků z nemovitostí.





Také další evropské a americké banky varují před ztrátami podnikání kvůli ruské invazi na Ukrajinu. utržila zhruba 3 miliardy eur, když souhlasila s prodejem své divize Rosbank. A v březnu uvedla, že v prvním čtvrtletí vyčlení dalších 100 milionů eur na zhoršení svého úvěrového portfolia v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině.



Americká banka Citibank byla nucena vyčlenit 1,9 miliardy dolarů v rezervách na pokrytí rizikových úvěrů spojených jak s přímou expozicí na Rusko, tak s průmyslovými odvětvími, která by mohla být ovlivněna válkou na Ukrajině. Společnost Chase rovněž oznámila vytvoření čistých rezerv ve výši 902 milionů USD na riziko vysoké inflace, války na Ukrajině a rizik spojených s Ruskem.



Credit Suisse minulý měsíc varovala, že na právní náklady bude možná muset vyčlenit více finančních prostředků v důsledku očekávaného rozsudku bermudského soudu, ve kterém by mohla být odpovědná za potenciálně více než 500 milionů dolarů v případu týkajícím se místní pojišťovací divize. Tu obvinil gruzínský miliardář Bidzina Ivanishvili z toho, že nezabránila usvědčenému podvodníkovi Patrici Lescaudronovi před ztrátou 400 milionů dolarů ze 755 milionů dolarů, které do ní investoval.



Banka také varovala před nižší aktivitou v podnikání na kapitálových trzích. Zároveň i její švýcarský konkurent UBS Group propouští bankéře kapitálových trhů kvůli prudkému poklesu příjmů, zpomalení uzavíraných dohod v tomto odvětví a příjmů investičního bankovnictví v Evropě.

Zdroj: Bloomberg; Patria