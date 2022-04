Čtvrtá fáze akciového cyklu?

Poslední roky přinesly v podstatě ukázkový akciový cyklus daný chováním zisků, cen a valuací. V které fázi bychom se podle něj nacházeli a bude „učebnicově“ dokončen?



Následující graf ukazuje vývoj cen amerických akcií v indexu SPX od roku 2012. A spolu s ním vývoj ziskovosti obchodovaných firem (konkrétně jde o očekávání pro následujících 12 měsíců).



Zdroj:



Jakýsi učebnicový cyklus akciového trhu vypadá z hlediska cen a zisků následovně: Během recese zisky klesají, ceny akcií také, ale jako správný předstihový indikátor se pak vydávají nahoru ještě předtím, než se začne zvedat ekonomika a zisky. To znamená, že se zvedají valuační násobky – poměry cen a zisků na akcii. Tato fáze je jasně patrná v grafu na vývoji v první polovině roku 2020: V době, kdy zisky ještě padaly téměř volným pádem, již ceny akcií rostly. Což krátkodobě vytáhlo valuace na velmi vysoké úrovně.



Ve druhé fázi cyklu zisky začínají dohánět ceny akcií – rostou rychleji a mezera mezi nimi se uzavírá. Což snižuje valuace. Celé to ve své podstatě je dáno právě tím, že akcie hledí dopředu a investoři očekávají růst ekonomiky a zisků ještě předtím, než skutečně nastane. Na určitou dobu se tak ceny akcií „utrhnou“ od ziskovosti, ale pak se tato mezera postupně uzavírá. Tedy v případě, že investoři odhadnou další vývoj správně a ono oživení se skutečně dostavuje. Jen krátce v této souvislosti zmíním, že i zde podobně jako v řadě případů funguje sebenaplňující se proroctví. Něco čekat a chovat se podle toho, tak znamená to tvořit.



I tato druhá fáze je jasně patrná v grafu po roku 2020 a mění se následně ve fázi třetí, kdy si zisky ještě vedou dobře, ale ceny akcií, opět v očekávání věcí příštích, klesají. Jde o zrcadlový obraz fáze první a valuace tu tak nerostou, ale klesají. Po této fázi následuje čtvrtá, kdy se zisky se zpožděním opět vydávají stejným směrem, jako akcie, tentokrát ale na rozdíl od fáze druhé jde obojí dolů. Dostaví se?



I nyní docela houfně zaznívají hlasy, podle kterých to se ziskovostí obchodovaných firem během posledního čtvrtletí nebylo nijak zářné. Následující graf ukazuje predikce ziskovosti pro první a další čtvrtletí letošního roku od LPL Research:



Zdroj: Twitter



Podle těchto predikcí by se tedy trh o čtvrtou fázi jen otřel. Nicméně pak by také nenastala nějaká zisková raketa, ale růst zisků ve „vyšších jednociferných číslech“. Pokud by ekonomika letos rostla o nějaká 3 % a inflace by letos prudce neklesla, cca by růst zisků odpovídal nominálnímu růstu celé ekonomiky.