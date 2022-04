Největší světový pivovar AB InBev si po odchodu z Ruska odepíše 1,1 miliardy dolarů

Společnost Anheuser-Busch InBev prodává svůj podíl v ruském společném podniku, což ji bude stát 1,1 miliardy dolarů. Tím se tento největší světový pivovar připojuje ke globálnímu odchodu z Ruska po invazi na Ukrajinu. Akcie AB InBev klesají o 3 %.





AB InBev dnes uvedla, že se zbaví svého podílu v podniku AB InBev Efes, a dodala, že již „aktivně jedná“ s partnerským tureckým pivovarem Anadolu Efes o jeho koupi. Součástí potenciální transakce pro ruský společný podnik bude také žádost o pozastavení licence na výrobu a prodej značky Bud v Rusku. A za první čtvrtletí vykáže výsledné nepeněžní znehodnocení ve výši 1,1 miliardy USD.



Tento krok přichází v návaznosti na rozhodnutí zastavit operace v Rusku v celém pivním průmyslu. Dánský pivovar Carlsberg ve čtvrtek snížil výhled na zisk a uvedl, že kvůli odchodu z Ruska odepíše 1,4 miliardy dolarů a koncem března uvedl, že plánuje prodat své podnikání v této zemi.



Odpis aktiv společnosti AB InBev ve výši 1,1 miliardy dolarů po prodeji společného podniku na výrobu ruského piva tureckému partnerovi Anadolu Efes představuje pouze 0,5 % celkových aktiv společnosti, uvedl Duncan Fox, analytik pro spotřební zboží u Bloomberg Intelligence. Managementu to umožňuje se lépe soustředit na svou strategii prémiového piva na klíčových trzích v severní a jižní Americe, kde má dominantní pozici, dodal analytik s tím, že Rusko bylo dříve pro prémiová piva potenciálním růstovým trhem.



Anadolu Efes byla založena v roce 1969 a dnes je pátým největším evropským pivovarem podle objemu výroby. Společný podnik s AB InBev má podle webových stránek společnosti 11 pivovarů a 3 sladovny v Rusku a 3 pivovary na Ukrajině. Turecká společnost potvrdila, že pracuje na odsouhlasení závazných podmínek pro odkoupení podílu svého belgického partnera, a v prohlášení dodala, že „hlavním cílem je nadále zajišťovat zdraví a pohodu našich lidí, zatímco my si přejeme mír“.



Ruská invaze spustila nejhorší bezpečnostní krizi v Evropě za poslední desetiletí a přinesla podnikům, které se právě zotavují z pandemie, novou řadu výzev. Plánovaný odchod AB InBev z Ruska přichází jen několik týdnů poté, co tento pivovar předpověděl, že růst zisků v roce 2021 zpomalí z prudkého tempa kvůli vyšším nákladům na suroviny. Pivovary čelí nejhorší inflaci za posledních deset let a musí stále více přenášet náklady na spotřebitele.



Zdroj: Bloomberg, Patria