Heinekenu se zvýšily tržby. Zákazníci se vraceli do resturací, za pivo si ale museli připlatit

, druhý největší pivovar na světě, dodal v prvním čtvrtletí prodej piva nad tržním odhadem. Zákazníci po celé Evropě se s uvolňováním proticovidových opatření vraceli do barů a restaurací, i když za pivo si museli připlatit.

Objem piva na organické bázi stoupl v prvním čtvrtletí meziročně o 5,2 procenta, zatímco průměrný odhad byl na 4,6 procenta. Proti roku 2019 se objem na organické bázi zvedl o 2,8 procenta. Výnosy (IFRS) se zvýšily o skoro 36 procent na 6,989 miliardy EUR, hlavně díky zvýšení cen.

Akcie v dnešním dopoledním obchodování v Amsterodamu zpevnily až o 5 procent. Jejich vývoj od začátku roku do 18. dubna ukazuje následující graf:

také potvrdil svoji prognózu mírného růstu v letošním roce. Proti zotavující poptávce jdou totiž negativní faktory v podobě války na Ukrajině a narůstajících nákladů v dodavatelských řetězcích.

Generální ředitel Dolf van den Brink varoval před ekonomickou nejistotou a „dodatečnými inflačními překážkami“ v nadcházejících měsících. Firma by podle něj mohla dál zvyšovat ceny.

Společnost už v únoru upozornila, že má před sebou nejhorší inflaci za deset let, a uvedla, že zákazníci mohou omezovat spotřebu piva. To by ohrozilo zotavování z pandemie v celém odvětví.

svou výkonností v prvním čtvrtletí, která byla silná obzvláště v Evropě, zahrál optimistickou písničku konkurenčním pivovarům Anheuser-Busch InBev a Carlsberg.

Nizozemský pivovar reportoval v daném čtvrtletí čistý zisk 417 milionů EUR oproti 168 milionů před rokem. Už dříve přitom firma uvedla, že kvůli stažení z Ruska očekává odpis 400 milionů EUR. Carlsberg, který je největším pivovarem na ruském trhu, také přislíbil odchod ze země.

Zdroje: Bloomberg, patria.cz,