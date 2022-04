Čtvrtletní zisk výrobce nákladních aut Volvo překonal očekávání

Švédský výrobce nákladních automobilů Volvo v prvním čtvrtletí zvýšil provozní zisk bez zahrnutí mimořádných položek o sedm procent na 12,68 miliardy švédských korun (zhruba 30 miliard Kč). Oznámila to dnes firma. Analytici přitom v anketě společnosti Refinitiv předpovídali v průměru pokles zisku, a to na 10,55 miliardy SEK. Akcie firmy se po oznámení výsledků pohybují kolem nuly.



Společnost Volvo se podobně jako další výrobci automobilů potýká s problémy v dodavatelských řetězcích, které omezují její schopnost uspokojit silnou poptávku. Firma předpověděla, že dodávky součástek zůstanou nestabilní a že její produkci budou nadále postihovat výpadky.



"Máme velký objem zakázek a dodací lhůty jsou dlouhé," uvedl šéf Volva Martin Lundstedt. "Děláme vše, co je našich silách, abychom dodací lhůty pro naše zákazníky zkrátili," dodal.



Výrobci nákladních automobilů se potýkají s nedostatkem součástek, například polovodičů, od doby, kdy se trh začal zotavovat z útlumu způsobeného pandemií covidu-19. "Máme dodatečné náklady kvůli výpadkům v dodavatelských řetězcích a vyšším cenám surovin," uvedl Lundstedt. "Očekáváme, že inflační tlaky budou pokračovat," dodal.



Útok ruských vojsk na Ukrajinu způsobil další potíže v dodavatelských řetězcích a vedl k omezení aktivit západních výrobců nákladních aut v Rusku, upozornila agentura Reuters. "Po začátku války na Ukrajině a uvalení sankcí jsme pozastavili veškerý prodej, služby a výrobu v Rusku," poznamenal Lundstedt.

Foto: Volvo Trucks