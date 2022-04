Tomáš Holub z ČNB: Způsob, jak teď firmy nastavují ceny, může být argument pro další zvýšení sazeb

Český centrální bankéř Tomáš Holub vnímá známky odchylujících se inflačních očekávání v tom, jak firmy nastavují ceny svých produktů. Bude-li tento vývoj pokračovat, mohl by to být argument pro další navyšování úrokových sazeb, uvedl člen bankovní rady ČNB ve videu, zveřejněném na webu centrální banky.

"Z mého pohledu je tam určitý náznak neukotvených inflačních očekávání v cenovém chování firem," podotkl Holub. Podle něj jsme se dostali do situace, kdy firmy přenášejí náklady na svoje zákazníky velmi rychle v poměru 1:1, nebo si cenu v situaci zvyšujících se nákladů navýší ještě víc, takzvaně "do foroty". To je podle Holuba již projev nedobré ukotvenosti inflačních očekávání a známka toho, že ČNB musí proti tomuto vývoji svou měnovou politikou bojovat.

"Pokud tyto tendence budou dál pokračovat, tak to může být i argument pro ještě další navyšování," úrokových sazeb, uvedl také Holub. Z hlediska mzdového vývoje ovšem podle něj zatím "fatální" problém nevidíme.

Kvartální průzkum ČNB na konci března ukázal, že inflační očekávání mezi firmami vystoupaly na rekordní maximum, podotkla agentura Reuters. Manažeři firem očekávají, že na ročním horizontu bude inflace na 7,1 procenta.

ČNB kvůli inflačnímu vývoji zvyšuje už tři čtvrtě roku vyhlašované úrokové sazby, od podzimu razantně. Ty jsou nyní nejvyšší za 20 let. Základní úroková sazba nyní činí pět procent, což je nejvyšší hodnota od roku 2001.

Je pravdou, že sazby jsou nejvyšší za posledních 20 let, "ale inflace je nejvyšší za posledních 30 let, takže tam žádný zjevný nepoměr nenastává", podotkl také Holub ve videu. "Měnová politika funguje tak, že tlumí inflaci tlumí tím, že brzdí ekonomický růst," upozornil také ve videu s tím, že žádná bezbolestná měnová politika neexistuje. V situaci, kdy inflace míří ke 14 procentům, se ČNB musí soustředit na primární problém, totiž vracet inflaci co nejblíže k dvouprocentnímu inflačnímu cíli ČNB, i když hospodářský růst ČR nebude letos nijak výrazný. Podle Holuba to může být i černá nula.

Obsah videa:



1:09 Přispěla ČNB k inflaci? Například kvantitativním uvolňováním nebo tištěním peněz?

2:05 Jaké jsou dominantní faktory, které stojí za současnou inflací?

3:48 Ještě na podzim jste říkali, že inflace bude kulminovat na 5 % a od 2. poloviny letošního roku začne klesat k dvouprocentnímu cíli. Teď už ČNB mluví až o 14procentní inflaci v dalších měsících. Co se stalo?

5:18 Jak je možné, že se v ČNB ve svých prognózách tak mýlíte, když máte v oblasti makroekonomického prognózování největší odborníky v zemi?

7:33 ČNB kvůli inflačnímu vývoji zvyšuje už tři čtvrtě roku úrokové sazby, od podzimu velice razantně. Jsou nejvyšší za 20 let. V době, kdy neznáme přesné dopady války na Ukrajině na českou ekonomiku, ČNB dalším zvyšováním sazeb pouze brzdí ekonomický růst a zdražuje lidem hypotéky, a to všechno, aniž by ovlivnila inflaci. Co na tento argument říkáte?

10:55 ČNB vyšší cenou peněz znevýhodňuje české občany a firmy např. oproti eurozóně – jako příklad je často uváděno Slovensko, kde mají nulové sazby a inflaci nižší než my… Jsme opravdu takovou výjimkou?

14:08 Co říkáte na argument, že zvyšováním sazeb přispívá k růstu cen, protože rostou úvěrové náklady firmám, státu i domácnostem?

16:18 Jde teď dělat v boji s inflací něco více, než používat standardní měnovou politiku, tedy zvyšovat sazby? ČNB by měla více posilovat kurz koruny prodejem devizových rezerv, proti inflaci by to zasáhlo výrazně rychleji… Je toto cesta, jak dostat inflaci co nejrychleji pod kontrolu?

21:20 ČNB často zmiňuje riziko ztráty ukotvenosti inflačních očekávání. Jak byste tento pojem vysvětlil a skutečně už něco takového naše centrální banka pozoruje?

24:06 V roce 1998 byla inflace 10 %, úrokové sazby ČNB byly 15 %, dalo by se říci, že ČNB tehdy skutečně dbala na cenovou stabilitu. Nyní máme inflaci 11,1 % a úrokové sazby ČNB jsou směšných 5 %. Opravdu je potřeba neustále stranit dlužníkům? Stačí takto nízké sazby na zkrocení inflace?

27:40 ČNB sice zvyšuje úrokové sazby, ale málo o tom s veřejností komunikuje a svou politiku vysvětluje. Může ČNB udělat více, aby veřejnost pochopila, že tato nepopulární opatření jsou potřeba a nutná?

29:10 ČNB by měla dělat měnovou politiku převážně důraznou komunikací, ale sazby nezvyšovat, jako Fed nebo ECB. Mohl byste popsat odlišnost měnové politiky ČNB od zmíněných institucí?

Zdroj: ČNB, Reuters