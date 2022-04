Další růst úrokových sazeb nelze vyloučit, říká Rusnok. Letos podle něj neklesnou

Meziměsíčně se firmám zvýšily úvěry o 49 mld. Kč, prý nejvíce za posledních 25 let......na první čtvrtletí ČNB předpovídala nárůst výrobbních cen cca 14 %. skutečnost téměř 25 %......možná by měli kluci z ČNB vyjít do reálu, kdy cenová nabídka druhý den už neplatí a ne pouze čučet z okna....asi jim nedochází (nebo spíše nechtějí přiznat), že důvěra v Kč jde do háje.....přitom počítají již pouze s kosmetickým zvýšením sazeb.....při tom Rusnok prohlásil, že na konci roku očekává inflaci 4 - 6 %.

