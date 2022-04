Rotace směrem k dividendám a hodnotě a neprávem opomíjené japonské akcie

Fed bude sice zvedat sazby, ale v době, kdy je ekonomika silná. To samé platí o trhu práce. Tai Hui, který působí jako investiční stratég v , proto na Bloombergu tvrdil, že akciové trhy by si v několikaměsíčním horizontu měly vést stále dobře. K tomu by jim měl pomoci i americký spotřebitel. Ten sice čelí vyšší inflaci, ale v prostředí, kdy mzdy rostou a nezaměstnanost se drží na nízkých hodnotách.

Podle stratéga je prostor pro zisky na trzích korporátních dluhopisů omezený a i to zvyšuje atraktivitu akcií. U nich se investoři nyní mohou vydat směrem k hodnotovým titulům, nebo směrem k akciím dividendovým. Obě skupiny by si totiž měly vést relativně lépe v prostředí rostoucích sazeb.

Bloomberg v souvislosti s výkony akciových a dluhopisových trhů ukázal následující graf, podle kterého je velmi výjimečné, aby šly dolů jak akcie, tak trhy vládních dluhopisů, jak se to doposud dělo letos. Podobná byla v tomto smyslu situace v letech 2015 a 2018:



Z mezinárodního hlediska jsou podle stratéga dlouhodoběji podceňovány japonské akcie a je tomu tak i nyní. Přitom se na tomto trhu dá čekat slušný růst ziskovosti obchodovaných firem a valuace „nejsou nijak napjaté“. Investoři se ale ve vztahu k Japonsku mohou obávat odlivu kapitálu danému rozdílem v sazbách v této zemi a v USA a také zhoršení obchodní bilance vyvolanému vyššími cenami energií, které Japonsko nakupuje v zahraničí. Stabilizace jenu by tak zvýšila atraktivitu japonských akcií.



Čínské akcie to podle experta mohou mít během příštích měsíců těžší, ale ve druhé polovině roku by mělo nastat zlepšení. Jednak díky lepší pandemické situaci a také by se měla projevit vládní stimulace, která je zaměřená na zvýšení ekonomické aktivity. Relevantním tématem je v případě Číny i regulace kapitálových trhů a v tuto chvíli zejména snaha o dohodu s americkými regulátory na podmínkách, za kterých se mohou čínské společnosti obchodovat na amerických trzích.



V Asii je podle stratéga patrná poptávka po aktivech, které generují nějaký investiční příjem. Zájem o ně živí nízké sazby a projevuje se například poptávkou po dividendových titulech. Znatelný je rovněž zájem o reality. Asijské centrální banky přitom podle experta budou zvedat sazby obecně pomaleji než americký Fed.



