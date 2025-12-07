Hledat v komentářích

Detail - články
Víkendář: Má Čína rozumnější přístup k AI než Spojené státy?

Víkendář: Má Čína rozumnější přístup k AI než Spojené státy?

07.12.2025 9:29
Autor: Redakce, Patria.cz

Paul Krugman a Martin Wolf opět diskutovali o stavu americké ekonomiky a širší společnosti. Krugman se mimo jiné domnívá, že americké hospodářství je na tom hůře než na počátku tohoto roku a výrazně se zhoršil i stav americké demokracie (viz včerejší Víkendář). Ve druhé části rozhovoru se ekonomové mimo jiné věnovali inflaci a umělé inteligenci. 

Krugman řekl, že v letech 2021 až 2023 „jsme zažili vlnu inflace a jednalo se o jednorázový skokový nárůst cen. Lidé jsou z tohoto skoku cen naštvaní, zejména proto, že předtím měli více než tři desetiletí velmi nízkou inflaci. Mzdy sice také hodně vzrostly a na rozdíl od toho, co si mnoho lidí myslí, rostly spíše u lidí s nižšími příjmy. Takže běžné rodiny na tom byly, co se týče kupní síly, celkově lépe, ale máte pocit, že jste si zvýšení mzdy zasloužili a pak vám ho sebrala inflace.“

Index spotřebitelských cen podle ekonoma funguje v principu dobře, ačkoliv „některé věci mu možná chybí, ve skutečnosti nezohledňuje náklady na úroky, nezohledňuje bydlení, které je jednou z těch věcí, kde ceny skutečně překonaly růstem mzdy.“ Nespokojenost v americké společnosti je pak podle Krugmana dána i tím, že „Trump vedl kampaň slibující, že sníží ceny. Sníží cenu energií na polovinu. Potraviny zlevní ještě více. A pak to očividně nesplnil a ani se o to nepokusil. A lidé se cítí zrazeni… Myslím, že celý Trumpův modus operandi je takový, že Trumpův slib je v nejlepším případě návrh… Ale tohle nefunguje, když jednáte s americkou veřejností.“

K trhu práce ekonom řekl, že zatím nepřichází hromadné propouštění. Trh práce je ale pravděpodobně zamrzlý, zřejmě kvůli clům a obecně vysoké nejistotě. „Firmy nenajímají, ani moc nepropouštějí. Pokud máte své zaměstnání, pak máte relativní jistotu. Ale jestliže přijdete o práci, nebo pokud jste mladý člověk, který poprvé vstupuje na trh práce, je to ve skutečnosti velmi špatné.“ Podle Wolfa je situace podobná ve Velké Británii: „Máme opravdu slabý trh práce, a to i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. A myslím, že je to v této oblasti podstatně horší než v USA, z toho mála, co vím.“ 

Krugman pak navázal tématem umělé inteligence a jejím vlivem na trh práce. „Pokud jste Amazon, doufáte, že za rok nebo dva nahradíte spoustu svých pracovníků roboty. Možná už teď nebudete chtít najímat mnoho lidí.“ Wolf reagoval s tím, že pokud bude AI skutečně zvyšovat produktivitu, mělo by to přinést dezinflační tlaky. Krugman míní, že „většina firem zatím uvádí, že se jim ve skutečnosti nepodařilo nějak produktivně využít umělou inteligenci. Některým se to ale daří. A je tu také zvláštní věc, kdy řada firem říká svým zaměstnancům, že musí používat umělou inteligenci, i když netuší, k čemu je jim dobrá.“ 

Ekonom pokračoval s tím, že dříve byly třeba jazykové překlady provedené počítači k smíchu, ale nyní jsou realitou. „Takže není pochyb o tom, že je to výkonná a produktivní technologie… A již nyní existuje makroekonomický dopad, který spočívá v tom, že AI pohání spoustu investic a akciový trh.“ Podle Krugmana je také možné, že tu sice „máte skutečnou, produktivní a důležitou technologii“, ale investice do ní nemusí být výhrou, podobně, jako tomu bylo na konci devadesátých let.

Wolf uvedl ve vztahu k AI následující: „Pokud se ukáže, že investice nepřinesou slušný výnos, ceny akcií klesnou a investice také. K dispozici bude vše, co bylo vybudováno, datová centra atd. Budou nabízet jen nízkou ziskovost, ale mohou být do určité míry užitečná. A pak tu jsou obavy z rostoucího dluhového financování AI investic. Všechny totiž nejsou financovány ze zisků.“ Krugman dodal, že se skutečně hovoří o tzv. kruhovém financování společností propojených s umělou inteligencí. Ještě před rokem se přitom dalo říct, že tento boom umělé inteligence je financován vnitřními zdroji společností, „ale teď se hodně půjčuje a trhy si toho všímají.“ Oracle, swapy úvěrového selhání, cítím se zase mladý. Je to jako vrátit se do roku 2008.

Krugman ale dodal, že „finanční krize není nijak vysoko na mém seznamu věcí, kterých bych se měl obávat. Na druhou stranu, MMF kdysi provedl systematickou studii o tom, jak úspěšní jsou ekonomové v předpovídání recesí. A odpovědí je nulová míra úspěšnosti.“ K blížící se výměně šéfa Fedu pak ekonom řekl, že „lidé na užším seznamu se pohybují od poněkud slabých až po naprosto děsivé. Do jisté míry uklidňující je ale to, že předseda Fedu není generální ředitel, který může sám o sobě činit rozhodnutí o měnové politice. Rozhoduje celé vedení, a to si pravděpodobně zachová zdravý rozum, alespoň po dobu několika let.“

V návratu k AI pak Krugman řekl: „Jedna z věcí, která nás teď znepokojuje, je, že se Číňané zaměřují na menší modely. Ty jsou méně složité a zjevně dokáží dosáhnout asi 90 % výkonu velkých modelů za mnohem nižší náklady.“ Wolf dodal, že v Číně právě byl a „tam si myslí, že mají rozumnější přístup.“ 

Zdroj: Paul Krugman, Substack



Váš názor
