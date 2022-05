Evropské akcie asi začnou nový měsíc poklesem. KARO s rekordním prodejem a Německo otočilo v ropě

Futures na hlavní evropské akciové indexy se před otevřením řítí do záporu. Indikace pro Euro Stoxx 50 odepisují 1,3 procenta. Futures na německý DAX jsou procento v záporu. Londýn je dnes pro obchodování zavřený. Americké akciové futures jsou stále mírně v plusu a česká koruna k euru stagnuje k euru na 24,590 za euro.

Náladu může zastiňovat dubnový propad amerických akciových trhů, který patřil k nejhorším od začátku pandemie. Pokles akcií, rostoucí výnosy dluhopisů a silný dolar před blížícím se zasedáním Fedu utahují finanční podmínky. Ke zvyšování amerických úrokových sazeb (od Fedu se čeká půl bodu nahoru tento týden i v červnu), se možná připojí také britská centrální banka. Předseda americké centrální banky Powell může ale vzhledem k pádící inflaci ve středu signalizovat ještě restriktivnější politiku.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání ve čtvrtek zvýší úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Podle odhadů ekonomů, které ČTK oslovila, je to nejpravděpodobnější varianta. Základní úroková sazba by tak stoupla na 5,5 procenta. Takto vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999.

Německo by podle nejnovější zprávy ministerstva hospodářství mohlo ukončit svoji závislost na ruské ropě do konce tohoto léta. Na ruském plynu hodlá být nezávislé do poloviny roku 2024. Podle zdrojů DPA a ZDF Berlín také změnil svůj přístup a postavil se za zpřísnění sankcí vůči Rusku, konkrétně za embargo na dovoz ruské ropy. Spekulace později potvrdila členka spolkové vlády:

O víkendu oznámila výsledky , jejíž šéf Warren Buffett pustil hotovostnímu polštáři svojí investiční společnosti trochu žilou. Spolu se svými zástupci zvedli podíly konglomerátu ve firmách a Blizzard. Akcie si tak miliardář a investor zanakupoval nejvíce za minimálně deset let.

Skupina KARO Leather, jejíž akcie holdingové společnosti KARO INVEST a.s. se obchodují na trhu START pražské burzy a RM-Systému, uvedla, že první čtvrtletí bylo historicky prvním čtvrtletím skupiny s průměrem prodejů nad 70 tis. m2 kůží měsíčně. Pro srovnání byla skupina KARO ještě před svým vstupem na burzu v roce 2018 schopna zpracovávat v průměru 34,8 tis. m2 kůží měsíčně, uvedla dnes firma. V roce 2023 hodlá KARO cílit v těch nejsilnějších měsících na prodeje až 100 tis. m2 kůží měsíčně, v průměru pak 90 tis. m2 kůží měsíčně.

V kalendáři událostí dnes najdeme předstihový ukazatel ISM z amerického průmyslu a údajně o výdajích ve stavebnictví tamtéž. Seknudovat jim bude PMI v průmyslu eurozóny a z eurozóny také slaběji sledovaný index ekonomické důvěry.