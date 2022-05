Apple je platforma a má „dobrý“ problém

má nyní na rozdíl od některých dalších společností „dobrý problém“. Poptávka po jeho produktech je totiž taková, že firma ji není schopná uspokojit. Na Yahoo Finance to tvrdil šéf akciového výzkumu a expert na technologie v Jim Suva. Co si myslí o akciích firmy a jejich dalším vývoji?



Suva má u Applu doporučení koupit a jeho cenový cíl se nachází na 200 dolarech. Podle něj se řada lidí domnívá, že firma drží poměrně stabilní ceny, ale ve skutečnosti zdražuje. Jak přitom ovlivňuje chování zákazníků a firmy to, že stále více zařízení je spláceno postupně? Podle experta je pravdou, že takový způsob nákupu snižuje cenovou citlivost spotřebitelů, protože ti nečelí většímu výdaji v jednom časovém bodě, ale tento výdaj je rozprostřen do delšího časového období.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Nákupy na splátky a odložené platby pak mají i vedlejší důsledky pro . Pokud totiž někdo tuto možnost využije, podle Suvy se stává součástí celého „ekosystému“ firmy, což zvyšuje potenciál pro zvýšení tržeb. Jejich aktuální strukturu ukazuje následující graf:





Zdroj: Yahoo, Youtube



Lidé podle analytika „milují, pokud mohou rozprostřít platbu za produkt v čase namísto jednorázové platby.“ Nebyl by tak podle svých slov překvapený, pokud by rozšiřoval tuto možnost na více produktů tak, aby je učinil „dostupnější“. Tak, aby prodejní cena zůstala stejná, ale platba byla rozprostřena v čase. Suva doplnil, že zatím jde o jev, který je omezen na Spojené státy. Pro zbytek světa je typický tradiční nákup s plně zaplacenou prodejní cenou. Úspěch nového modelu je ale podle experta tak veliký, že se dá čekat jeho rozšiřování za hranice USA. Historický vývoj tržeb ukazuje druhý graf:





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Apple bude podle experta dál inovovat, významným tématem je podle něj zvyšování kapacity paměti u mobilních telefonů a velký potenciál má ohledně inovací Watch. Znatelný posun je tu například směrem ke zdravotní péči. To opět souvisí s tím, že firma se snaží budovat celý ekosystém a Suva míní, že nejde ani tak o společnost nabízející elektroniku, jako o „platformu“.



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Podobně uvažuje i Amit Daryanani z ISI – i on v rozhovoru na CNBC hovořil o tom, že pokud výsledky Applu přinesly nějaké zklamání, bylo to kvůli nabídkové straně, ne kvůli poptávce. I proto akcie nezareagovala na zklamání tak negativně jako u některých jiných akcií. Nabídkové tenze jsou přitom jen přechodné povahy a v konečném důsledku mohou mít pozitivní vliv na poptávku. Analytik má cílovou cenu u Applu na 210 dolarech.

Umírněnější byl ve svém nadšení Colin Gillis z Chatham Road Partners, který na CNBC řekl, že je v mnoha ohledech výbornou firmou, ale stále jde zejména o výrobce a prodejce iPhonů (viz první graf), jemuž bude klesat tempo růstu.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC