Fed dosáhne hladkého přistání a akcie Big Tech obrátí dolů, říká ředitel Bank of America

Náš ekonomický tým očekává pro letošní rok růst americké ekonomiky ve výši 3,3 % a pro rok příští 1,8 %. Tyto predikce počítají s výrazným růstem sazeb a vírou v to, že se Fedu podaří dosáhnout hladkého přistání. Pro Bloomberg to uvedl ředitel Brian Moynihan. Podle něj je také znát vyšší kupní síla amerického spotřebitele daná mimo jiné tím, jak vzrostlo množství peněz na jeho účtech. Co si expert myslí o dalším vývoji na trzích a v ekonomice?



Významným sektorem, který ovlivňuje vývoj v celém americkém hospodářství, jsou reality a stavebnictví. Moynihan míní, že aktivita v nich zůstává i nadále silná a stále panuje nedostatek bydlení. Cílem Fedu je sice ochladit i tuto část ekonomiky, ale dlouhodobě se dá čekat její další růst, i když s výkyvy. Firemní sektor se nyní podle bankéře zaměřuje zejména na to, aby vůbec získal potřebné zaměstnance. Přitom již došlo k výraznému růstu mezd. Postupně se ale začíná projevovat návrat určité části lidí do pracovní síly, což by mělo zvedat nabídku práce.







Moynihan ve vztahu k monetární politice připomněl, že ekonomové jeho banky již před časem hovořili o sedmero zvedání sazeb v letošním roce. Zpočátku byly tyto predikce považovány za přehnané, ale nyní se již konsenzus posunul podobným směrem. Kvůli vysoké inflaci bude Fed muset postupovat razantně, ale podle bankéře se mu inflaci podaří snížit. Ekonomové BofA v následujícím grafu porovnávají objem likvidity dodávané na trhy centrální bankou s výkony akcií společností , , , Google, , a :



Zdroj: Twitter



Růst cen akcií zmíněné skupiny jde ruku v ruce s tím, jak rostla nabídka likvidity. Podle BofA by ale u ní mělo dojít k postupnému obratu směrem dolů. Moynihan v rozhovoru uvedl, že jeho banka v prostředí velmi nízkých sazeb v podstatě dotovala návratnost řady běžných účtů a posun k normálu na straně sazeb by tak měl mít na hospodaření banky pozitivní vliv. Samozřejmě s předpokladem, že změna v monetární politice Fedu nepovede k recesi v americké ekonomice.



Ředitel byl také tázán na kryptoměny a s nimi související služby, které může BofA svým klientům nabízet. Odpověděl, že možnosti banky jsou v této oblasti velmi omezené kvůli regulaci. Výzkumný tým tak může zpracovávat analýzy, ale kromě toho banka mnoho dalšího činit nemůže.



Zdroj: Bloomberg, Youtube