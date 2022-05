Amerika zahajuje měsíc květen mírným poklesem. Německo odepisuje jedno procento

Zámořské trhy začínají první obchodní seanci nového měsíce v lehkém záporu, když je veškerá pozornost investorů směřována k zasedání FEDu, kde by podle očekávání mělo dojít k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Nejhůře se dnes daří sektoru spotřebního zboží, který odepisuje 0,8 %. Naopak se dnes daří komunikacím, které přidávají 1,2 %. Do tohoto sektoru spadají společnosti jako (+3,1 %) nebo (+2,2 %), které dnes korigují své masivní ztráty z posledních dní.



Obchodování v Evropě je dnes kvůli svátku ve Velké Británii omezeno pouze na kontinentální Evropu, a není to úplně pěkný obrázek. Na začátek května připadlo několik „ex datů“ pro výplatu dividend německých společností (BASF, , Mercedes, Continental), takže jejich akcie se obchodují dnes níže. Klesají ale i další německé společnosti a index DAX dnes ztrácí 1 %. Ze sektorového pohledu dnes nejvíce ztrácí automobilky (-3,4 %), za valnou částí tohoto propadu jsou ale právě již zmíněné dividendy Continentalu a Mercedesu.



I pražská burza dnes odepisovala, konkrétně 1,2 %, když jí dolů tlačila největší jména jako (-2,2 %) nebo (-1,3 %). Akcie se propadly v dopoledních hodinách až do blízkosti 740 CZK, tuto úroveň ale již mnoho investorů vycítilo jako velmi atraktivní pro nákup a vyhnaly cenu opět poblíž pátečního závěru.