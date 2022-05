EK obvinila Apple, že proti konkurenci zvýhodňuje svou mobilní peněženku

Evropská komise (EK) obvinila americkou technologickou společnost , že zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Zvýhodňuje proti konkurenci svou mobilní platební aplikaci Pay, uvedla dnes komise v tiskové zprávě. Firmě proto zaslala seznam svých námitek a pokud nedostane uspokojivé vysvětlení, hrozí Applu vysoká pokuta.



Společnost podle Bruselu omezuje přístup konkurenčních vývojářů k hardwaru a softwaru na svých mobilních elektronických zařízeních, čímž brání vzniku jiných mobilních peněženek, než je její vlastní. tvrdí, že jeho aplikace Pay je pouze jednou z možností, jak lze platit.



Pokud se podezření komise potvrdí, může podnik dostat pokutu až do deseti procent svých ročních tržeb. Ty za uplynulý finanční rok přesáhly 365 miliard dolarů, pokuta by tak mohla v krajním případě činit až 36 miliard USD (857 miliard Kč).



Platební systém Pay využívají stovky milionů chytrých telefonů iPhone a tabletů iPad od společnosti . Podle komise má firma na trhu dominantní postavení a vytváří v rámci svých zařízení uzavřený ekosystém, který znemožňuje konkurenci vytvářet jiné aplikace.



"Pro integraci evropského platebního trhu je důležité, aby mohli spotřebitelé těžit z konkurenčního a inovativního prostředí plateb. Máme indikace, že omezoval přístup ostatních firem k technologiím, které jsou nutné pro vývoj konkurenčních řešení pro mobilní platby na jeho zařízeních," konstatovala dnes místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová. Ta má v komisi na starosti dodržování pravidel hospodářské soutěže.



Brusel dlouhodobě vede s americkou firmou spor kvůli možnému porušování evropských antimonopolních pravidel. Loni komise obvinila z narušování konkurence na trhu se streamováním hudby kvůli restriktivním pravidlům jejího obchodu s aplikacemi App Store.



Apple bude moci na nová obvinění reagovat a spor může dospět až k unijnímu soudu. Případ se tak může táhnout až několik let. Společnost již uvedla, že stejný přístup ke svému platebnímu systému poskytla všem bankám, v Evropě jich je připojených 2500.

Vývoj akcií Applu za poslední rok do 28. dubna v porovnání s technologickým indexem Nasdaq:

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz