Volkswagenu se povedlo překonat krizi dodávek a téměř zdvojnásobit provozní zisk

Německý automobilový koncern navzdory čipové krizi a dopadům války na Ukrajině téměř zdvojnásobil zisk před zdaněním. V prvním čtvrtletí ho meziročně zvýšil na 6,7 miliardy eur z 3,4 miliardy. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Vedení kolem generálního ředitele Herberta Diesse potvrdilo prognózu na letošní rok.



Volkswagen již minulý měsíc na základě předběžných údajů sdělil, že v prvním čtvrtletí zvýšil provozní zisk na zhruba 8,5 miliardy eur ze 4,8 miliardy eur před rokem. Důvodem byly především zajišťovací transakce, jejichž hodnota v rozvaze výrazně vzrostla v důsledku prudkého růstu cen surovin a energií.



Podnikání se ale dařilo i díky vyšším prodejním cenám, zejména u dražších značek. Přestože dodal zákazníkům meziročně o dobrou pětinu méně vozů kvůli nedostatku čipů, tedy 1,898.272, tržby vzrostly o 0,6 procenta na 62,7 miliardy eur. Zásluhu na tom mělo i převzetí amerického výrobce nákladních vozidel Navistar. Největší evropský výrobce vozů uvedl, že v roce 2022 nadále očekává nárůst prodeje o osm až 13 procent a provozní ziskovou marži sedm až 8,5 procenta.



Globální výrobci automobilů, stejně jako mnoho průmyslových odvětví, čelí nedostatku klíčových komponent v důsledku dopadů šíření covidu-19 a ruské invaze na Ukrajinu, což se přidává k pokračujícímu nedostatku polovodičů. "Jako skutečně globální společnost máme rozsáhlé výrobní kapacity na všech hlavních růstových a prodejních trzích po celém světě," řekl k tomu ale Diess.



Volkswagen začátkem března oznámil, že až do odvolání zastavuje výrobu aut v Rusku. Dceřiná Škoda Auto uvedla, že přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a Nižním Novgorodu a zastaví také export aut do Ruska.