Škoda Auto loni zvýšila nekonsolidovaný zisk o 48 procent na 22,4 miliardy Kč

Automobilka Škoda Auto loni zvýšila nekonsolidovaný čistý zisk o 48 procent na 22,41 miliardy korun. Nekonsolidované tržby mateřské firmy se snížily o 0,4 procenta na 422,6 miliardy Kč. Výsledky společnost dnes zveřejnila na tiskové konferenci a ve výroční zprávě. Letos automobilka očekává značné zatížení provozu kvůli válce na Ukrajině a výpadkům v dodávkách některých dílů.



Kvůli nedostatku polovodičů a pandemii koronaviru automobilka loni zákazníkům na celém světě dodala 878.200 vozů, což je o 12,6 procenta meziročně méně. Nedostatek čipů způsobil, že Škoda nevyrobila 280.000 aut. Za zvýšením ziskovosti stojí zaměření na prodej vozů s vyšší marží.



Se 172.000 vozy byla nejprodávanějším modelem opět Octavia, následovaná modely kategorie SUV Kamiq s 111.000 vozy a Karoq se 109.000 vozy. V podobě vozu Enyaq iV na trh vstoupil první model značky na bázi koncernové modulární platformy pro elektromobily MEB, kterého se prodalo 45.000 vozů. V roce 2022 se k zákazníkům dostane nový model Enyaq Coupé iV, modernizovaný Karoq a Fabia Monte Carlo.



Největším odbytištěm byla pro Škodu Západní Evropa, kam dodala 409.000 vozů, tedy meziročně o 5,9 procenta méně. Mezi tři největší trhy patřilo Německo, Rusko a Česká republika. Největší pokles zaznamenala firma v Číně, kde se prodej vozů snížil o 59 procent na 71.200 aut.



Investice Škody do výzkumu a vývoje se loni zvýšily o 16 procent na 825 milionů eur a do hmotného majetku firma investovala 782 milionů eur, tedy o 68 milionů eur, respektive osm procent, meziročně méně.



V roce 2022 očekává automobilka značné zatížení provozní činnosti v důsledku války na Ukrajině a výpadků v dodávkách některých dílů. Cílem automobilky je dostat se do roku 2030 mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě, a to díky variantám dostupných vozů a silnému elektrifikovanému modelovému portfoliu. Zároveň se automobilka hodlá stát vedoucí evropskou značkou v perspektivních regionech Indie a severní Afriky a převzít další odpovědnosti v koncernu . K růstu má firmě pomoci nový design vozů označovaný jako Modern Solid.



Škoda Auto provozuje v České republice tři výrobní závody, vyrábí ale i v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Působí na více než 100 trzích. V Rusku nedávno výrobu vzhledem k agresi na Ukrajině zastavila.