Volkswagen připravuje uvedení Porsche na burzu

připravuje uvedení na burzu. O kotaci svého nejziskovějšího aktiva usiluje proto, aby navýšil ocenění mateřské společnosti a financoval přechod na elektromobilitu. a rodinná holdingová společnost Automobil Holding si vyjednaly rámcovou smlouvu, která tvoří základ pro přípravu potenciálního IPO. Preferenční akcie rostou ve Frankfurtu o 12 %.



Vedení a dozorčí rady ještě musí rámcovou smlouvu podepsat a konečné rozhodnutí ještě nepadlo, uvedla automobilka. Spekulace o takovém kroku se za poslední rok objevily několikrát, ale kvůli složitému propojení zainteresovaných stran k němu zatím nedošlo.



Největší evropský výrobce automobilů již roky prosazuje méně centralizovanou podnikovou strukturu, aby byl svižnější a posílil se proti svému konkurentovi - Tesle. Přichází s nejširší řadou elektromobilů, včetně ID.4 a Taycan, ale jeho tržní valuace je proti americkému rivalovi stále malá.



Bloomberg Intelligence odhaduje, že by mohlo být naceněno mezi 60 miliardami a 85 miliardami eur. To je srovnatelné se současnou tržní hodnotou kolem 112 miliard eur za celou skupinu. Kromě své hlavní značky vozů a vlastní tento německý výrobce také značky Audi, Lamborghini a Bentley.



Možnosti financování



Oddělený úpis by mohl skupině poskytnout novou možnost financování. se do značné míry spoléhá na vlastní generování dostatečného množství hotovosti nebo vydávání dluhopisů. Jeho spletitá akcionářská struktura na rozdíl od Tesly omezuje možnosti, jak získat nový vlastní kapitál, aniž by se rozmělnily klíčové podíly.



Generální ředitel Herbert Diess před rokem zřejmě IPO odložil poté, co o něm Bloomberg News a německá média informovaly. Představitelé však s myšlenkou, která by firmě poskytla větší nezávislost, otevřeně flirtovali. Generální ředitel Oliver Blume během brífinku s americkými reportéry v loňském roce řekl, že IPO by mohlo být zajímavou příležitostí, ale varoval, že konečné rozhodnutí nebude jeho. "Musíme to předat a oni o ničem nerozhodli."



Finanční ředitel Lutz Meschke poprvé upozornil na výhody potenciálního IPO už v roce 2018 a řekl, že by tento krok mohl uvolnit hodnotu a zopakovat úspěšný prodej akcií Ferrari před lety. Tyto úvahy ale v té době podporu nezískaly.

Akcie společnosti Volkswagen mají analytici Patrie na seznamu Dlouhodobých investičních příležitostí. Výkonnost preferenčních akcií této společnosti v systému Xetra za posledních 5 dní, včetně dnešního skokového nárůstu, ukazuje graf níže:





Zdroj: Bloomberg, ČTK, Patria