Volkswagen zvyšuje investici do elektomobilů ve Španělsku na deset miliard eur

Německá automobilka investuje spolu se svými partnery do výroby elektromobilů a baterií ve Španělsku deset miliard eur (245,7 miliardy Kč). To je o tři miliardy eur více, než se automobilka zavázala dříve. Dnes to novinářům řekl předseda představenstva Herbert Diess.



Volkswagen také oznámil dohodu o partnerství s největší španělskou energetickou společností . Ta zřídí solární park, který bude dodávat část energie továrně na výrobu baterií, kterou postaví v obci Sagunto nedaleko Valencie. do projektu vloží 500 milionů eur, uvedl ředitel Iberdroly Ignacio Sánchez Galán.



Volkswagen v březnu informoval, že investuje do závodu na baterie a do výroby elektromobilů ve dvou továrnách ve Španělsku sedm miliard eur. Diess nyní tuto částku zvýšil na deset miliard, protože se objevili noví partneři. Diess dodal, že plánem je vytvořit ve Španělsku kompletní ekosystém dodavatelů, od těžby lithia po montáž baterií.



Německá automobilka plánuje začít s výstavbou továrny na baterie s kapacitou 40 gigawatthodin (GWh) v prvním čtvrtletí příštího roku. Sériovou výrobu chce začít do roku 2026. Do roku 2030 by měl závod na baterie mít více než 3000 zaměstnanců.



Španělsko je druhým největším výrobcem automobilů v Evropě po Německu. Minulý měsíc země zahájila výběrové řízení na půjčky a dotace v celkové výši zhruba tři miliardy eur na podporu výroby elektromobilů. Nabídku předložily také a jeho španělská divize SEAT. O příjemcích peněz z programu nazvaného PERTE má být rozhodnuto letos, napsala agentura Reuters.



Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, hodlá v Evropě do konce desetiletí postavit celkem šest továren na výrobu baterií. Výstavbu závodu zvažuje i v České republice.