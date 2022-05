ČNB zvýšila sazby o 75 bps, v ruce má překvapivě jestřábí prognózu

Česká národní banka na svém květnovém zasedání zvýšila sazby o 75 bps na 5,75 % - o něco více než jsme očekávali my i trh (50 bps). Relativně holubičí komentáře posledních dní tedy nakonec na dnešním zasedání přebilo velmi jestřábí vyznění květnové prognózy.



Ta počítá s inflačním vrcholem v polovině roku okolo 15 % (náš odhad činí 14,3 %) a celkovou letošní inflací nad 13 % (náš odhad je 12,3 %). Současně s tím podle ČNB zřetelně zpomalí hospodářský růst. Nový odhad růstu reálného HDP pro rok 2022 z dílny ČNB (+0,8 %) leží výrazně pod naším výhledem (+1,8 %) a implikuje silný propad spotřeby domácností ve zbytku tohoto roku. Prognóza se opírá mimo jiné o předpoklad, že ČNB bude na růst inflace reagovat dalším prudkým zvyšováním sazeb, tlumícím investiční poptávku. Centrální banka by se podle prognózy měla dostat do poloviny tohoto roku se sazbami nad 8 % (!)



K tak agresivním krokům se stávající bankovní rada podle komentářů guvernéra Rusnoka ovšem nechystá. I proto si nechala zpracovat alternativní scénář “se vzdálenějším horizontem měnové politiky”. V tomto scénáři centrální banka odhlíží od nových vnějších cenových šoků, předpokládá, že měnová politika zůstane kredibilní, ale smiřuje se s vyšší trajektorií celkové inflace a jejím pomalejším návratem k cíli (až v roce 2024). Tento scénář pak ukazuje na vrchol 2T repo sazby ČNB lehce pod 6 % (také do poloviny roku) a její delší setrvání na této úrovni.



Jestřábí křídlo v bankovní radě v tuto chvíli dává přednost právě alternativnímu scénáři, vůči kterému ovšem vnímá rizika jako proinflační. I proto je pravděpodobné, že centrální bankéři ještě jednou zvýší sazby v červnu, a to alespoň o 25 bps na 6,00 %.

Červen by pak měl znamenat vrchol současného cyklu utahování měnové politiky, na což ostatně ukazuje jak základní prognóza, tak i alternativní scénář “se vzdálenějším horizontem”. Proti dalšímu výraznějšímu utahování měnové politiky může ve finále hovořit i obměna bankovní rady (červen 2022), která má potenciál podpořit spíše opatrnější postup vůči inflaci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 18:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5363 -0.3620 24.6480 24.4927 CZK/USD 23.3735 0.8435 23.4030 23.1145 HUF/EUR 380.7758 1.0016 381.5905 375.4208 PLN/EUR 4.6866 -0.6988 4.6963 4.6498

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9868 -0.4866 7.0288 6.9825 JPY/EUR 137.0290 -0.1428 137.5823 136.9160 JPY/USD 130.4920 1.0285 130.5430 129.2790

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8513 1.2391 0.8545 0.8489 CHF/EUR 1.0373 0.4066 1.0392 1.0316 NOK/EUR 9.9952 1.6806 10.0062 9.7733 SEK/EUR 10.4825 1.2230 10.4838 10.3286 USD/EUR 1.0501 -1.1568 1.0641 1.0494

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4120 2.4569 1.4124 1.3761 CAD/USD 1.2845 0.8005 1.2856 1.2713