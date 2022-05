Siemens opouští ruský trh, kvůli odpisům firmě výrazně klesl čtvrtletní zisk

Německý průmyslový konglomerát opustí Rusko. Firma dnes uvedla, že se tak připojuje k mezinárodní komunitě, která odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu. Firma zároveň zveřejnila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí svého finančního roku, podle kterých jí čistý zisk meziročně klesl o 49 procent na 1,21 miliardy eur (30,8 miliardy Kč). Na vině jsou zejména odpisy právě v souvislosti s odchodem z ruského trhu.

oznámil, že kvůli ukončení podnikání v Rusku zaúčtoval odpisy v objemu 600 milionů eur. Tržby ale ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o sedm procent na 17,04 miliardy eur, objem zakázek pak o 32 procent na 20,98 miliardy eur. Druhé finanční čtvrtletí skončilo 31. března.

Akcie v systému Xetra klesají dopoledne o 6,6 %. Letos zatím titul odepsal 28,5 %. Vývoj akcií za poslední dva roky ukazuje následující graf:





Německý koncern je zatím poslední v řadě firem, které se na ruskou agresi rozhodly zareagovat ukončením nebo alespoň omezením obchodních vztahů v Rusku. Patří k nim například pivovarnické skupiny Anheuser-Busch InBev a Carlsberg, prodejci sportovního oblečení, jako je , některé automobilky, například , a rovněž banky. Moskva zahájila invazi 24. února.



Siemens teď začal v Rusku ukončovat všechny své průmyslové aktivity. Po invazi jen pozastavil nové projekty a dodávky do Ruska. "Dnes jsme oznámili rozhodnutí ukončit v Rusku naše průmyslové obchodní aktivity, a to podle stanoveného plánu," uvedl šéf Siemensu Roland Busch. Německý výrobce vlaků také upozornil, že dopad do jeho byznysu v Rusku je hlavně v divizi mobility.

Koncern v Rusku zaměstnává asi 3000 lidí, zaměřuje se tam na výrobu a servis vysokorychlostních vlaků. V důsledku sankcí, které vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu zavedly západní země, má výpadek v tržbách kolem 200 milionů eur.

Poptávka po zařízeních Siemensu ale ve světě zůstává vysoká. Díky tomu firma potvrdila celoroční výhled, u tržeb očekává růst o šest až osm procent. VV reportovaném čtvrtletí se zlepšily tržby v divizi digitálního průmyslu, což je plus pro Buschovu snahu růst v softwarové divizi.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz