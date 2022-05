Kryptoměna luna je teď skoro bezcenná, bitcoin ale zpevnil

Cena digitální měny luna, která je sesterskou kryptoměnou kontroverzního stablecoinu terraUSD, spadla o více než 99 procent a je téměř na nule. Příčinou je právě pád stablecoinu terraUSD. Naopak nejznámější a nejpoužívanější kryptoměna bitcoin se zotavila a vrátila se nad 30.000 USD. Zvýšila se i cena dalších známějších kryptoměn, jako je ether, ukazují záznamy na specializovaném webu CoinDesk.

Vývoj digitální měny luna historicky:





Stablecoiny jsou digitální mince, které jsou navázány na jiné aktivum, v tomto případě na dolar. Tvůrci stablecoinu terraUSD předpokládali, že bude na dolar navázán v poměru jedna ku jedné. Cena tohoto stablecoinu, označovaného zkratkou UST, se ale už několik dnů výrazně snižuje, dnes spadla o dalších více než 50 procent a dopoledne se pohybovala kolem 0,15 USD.



Na rozdíl od konkurenčních stablecoinů tether a USD Coin není terraUSD kryta žádnými aktivy z reálného světa, například dluhopisy. Místo toho drží organizace zakladatele tohoto stablecoinu asi 3,5 miliardy dolarů v bitcoinech jako rezervu. Tvůrcem stablecoinu terraUSD je Do Kwon, který drží rezervu prostřednictvím své neziskové organizace Luna Foundation Guard.



Situace u větších a známějších kryptoměn se ale stabilizovala. Bitcoin se dopoledne prodával zhruba za 30.305 dolarů (727.155 Kč) a za posledních 24 hodin vykazoval růst o více než 15 procent. Ether si připisoval téměř 18 procent na 2080 dolarů. Bitcoin má ale i tak za sebou rekordní sérii cenových propadů, což analytici připisují právě nervozitě kolem pádu stablecoinů.



"Já bych neřekl, že to nejhorší už je za námi," sdělil agentuře Reuters investiční ředitel společnosti Axion Global Asset Management v Hongkongu Scottie Siu. "Myslím, že v následujících dnech nás čeká další pokles," dodal. Podle něj se musí nejprve snížit objem čistě spekulativních transakcí, než se na trh vrátí důvěra.



Bitcoin se loni v listopadu ocitl na rekordních téměř 69.000 USD. Výprodej z posledních dnů znamená, že hodnota globálního trhu kryptoměn se od listopadu snížila zhruba na polovinu a cenový propad způsobil mezi některými držiteli kryptoměn paniku. Tento týden jen od středy do čtvrtka smazal trh kryptoměn více než 200 miliard dolarů (4,8 bilionu Kč), upozornil server CNBC. Celková hodnota trhu kryptoměn tak spadla zhruba na 1,2 bilionu dolarů (28,8 bilionu Kč).

Vývoj bitcoinu za poslední rok:





K poklesu kryptoměn v posledních dnech přispívá i výprodej dalších aktiv považovaných za riziková. To jsou například akcie mnoha technologických firem, které nevytvářejí žádný zisk.