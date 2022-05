Nezaměstnanost v Británii je nejnižší za 48 let, inflace ale snižuje kupní sílu

Míra nezaměstnanosti v Británii v období od ledna do března klesla na 3,7 procenta, a byla tak nejnižší za 48 let. V předchozím tříměsíčním období do konce února byla o desetinu procentního bodu vyšší. Prudce rostoucí inflace ale bez započtení bonusů vedla k největšímu ročnímu poklesu reálných příjmů od roku 2013. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad. Poprvé od doby, kdy se tyto údaje zveřejňují, je nezaměstnaných méně než volných pracovních míst.



Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že míra nezaměstnanosti zůstane na úrovni z konce února. V meziročním srovnání byla míra nezaměstnanosti o 1,2 procentního bodu nižší. Nezaměstnanost je nižší než v čase před pandemií.



Situaci na trhu práce bedlivě sleduje britská centrální banka, která se obává, že výraznější růst mezd by mohl upevnit současný nárůst inflace způsobený vyššími cenami energií.



Celkové mzdy v prvním čtvrtletí vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o sedm procent. To je vysoko nad průměrnou prognózou ekonomů, která počítala s nárůstem o 5,4 procenta. Běžné mzdy bez bonusů ale stouply jen o něco více, než se očekávalo, a to o 4,2 procenta. Po očištění o inflaci tak byla běžná mzda o dvě procenta nižší než před rokem, což je největší pokles od tříměsíčního období do září 2013.



Trh práce zůstává silný navzdory stagnaci ekonomiky v závěru prvního čtvrtletí. Centrální banka předpovídá, že nezaměstnanost poroste, protože prudce rostoucí ceny energií oslabují spotřebitelskou poptávku, což do konce roku způsobí prudký pokles produkce.