Akcie v zeleném. Krátkodobý nádech, nebo obrat trendu?

Akciové trhy si v posledních dnech užívají příznivější období, kdy sice stále vidíme velké intradenní změny, ale klíčové indexy už nejsou pod stálým tlakem. Předchozí ztráty se jim díky tomu daří korigovat, a to je i případ dnešního obchodování. Jako vždy při takových příležitostech se nabízí otázka, zda vidíme jen další přechodné zlepšení, začátek formování dna, či dokonce trvalejší odraz vzhůru.

Trhy využívají momentálního vyčerpání negativních témat a relativního klidu ohledně nových zpráv. Bankéři z Fedu či ECB tolik "nestraší" agresivním postupem, hlavní data nejsou brána jen negativně, postoj Západu k protiruským sankcím je vlažnější. Spolu s tím roste motivace investorů využít nižších cen krátkodobě přeprodaných titulů k navyšování pozic.

Za důležité považujeme, že se ustálila očekávání o politice Fedu a o něco klesly výnosy amerických dluhopisů. Trhy už dál nenavyšují své odhady pro růst sazeb ve zbytku roku, přičemž klesají v dluhopisech obsažená inflační očekávání. K sázkám na ještě větší agresivitu Fedu nedaly poslední dobou důvod komentáře jeho představitelů, inflace ani některá slabší čísla z reálné ekonomiky.

Také celkové ztráty hlavních indexů mohou živit spekulace, že aspoň některé trhy začínají hledat dno. Třeba ztráty Nasdaqu od vrcholu byly přes 30 procent. Naproti tomu další indexy mají stále rezervu k tomu, co bychom čekali za stagflace, hrozící recese a rychlého utahování politiky Fedu. Stoxx Europe je nyní od vrcholu jen lehce přes 10 procent, S&P 500 těsně unikl medvědímu trhu a je dole asi o 16 procent.

Když se podíváme na negativní faktory, stále je jich dost. Naposledy přišlo varování z Číny, že její politika nulové tolerance vůči koronaviru bude mít ve skutečnosti podstatně větší dopad na ekonomiku, než se čekalo. Stagflační tlak ze strany komodit dál sílí, přičemž se obavy od energií nyní přesouvají k potravinám. Riziko recese západních ekonomik je výrazné, a přesto podle nás ještě nezahrnuté v cenách akcií. S tím souvisí stále velmi optimistické předpoklady pro růst firemních zisků. A jako bonus je tu stále kvantitativní utahování politiky Fedu, které je jednoznačně negativním faktorem omezujícím objem peněz na trhu, přičemž v plánovaném rozsahu s ním nemáme žádné historické zkušenosti.

Shrneme-li dění na trzích v konfrontaci s faktory, které by do něj měly promlouvat, vychází nám stále spíše krátkodobé nadechnutí než udržitelný obrat trendu směrem vzhůru. Tlak na ceny akcií by ovšem mohl přicházet z trochu jiné strany. Zatímco dosud jsme viděli silnou redukci valuací a dopad hlavně na růstové tituly kvůli Fedu, nyní by se relativní výkonnost mohla srovnávat. Riziko recese je nepříznivé hlavně pro širší spektrum cyklických titulů. Nasdaq bývá sice první na ráně v případě obratu sentimentu, ale díky poklesu cen a valuací už by mohl více srovnat krok se širším S&P 500, nebo ho výhledově i začít výkonnostně překonávat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7078 -0.1039 24.7462 24.6842 CZK/USD 23.5615 -0.5802 23.7195 23.5435 HUF/EUR 387.3609 -0.7754 390.8783 387.1352 PLN/EUR 4.6561 -0.0616 4.6629 4.6430

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0766 -0.0821 7.0969 7.0609 JPY/EUR 135.6198 0.6792 135.7750 134.4940 JPY/USD 129.3280 0.1991 129.5560 129.2000

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8400 -0.8329 0.8476 0.8399 CHF/EUR 1.0448 -0.0799 1.0471 1.0431 NOK/EUR 10.1197 -0.8939 10.2058 10.1128 SEK/EUR 10.4248 -0.7100 10.4879 10.4151 USD/EUR 1.0486 0.4791 1.0492 1.0429

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4207 -0.9376 1.4351 1.4207 CAD/USD 1.2813 -0.2879 1.2832 1.2808