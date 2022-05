Výnosy a inflace mohou už být u vrcholu. Pomalu nastává čas na cyklické akcie, říká stratég Goldman Sachs

Christian Mueller-Glissmann z na Bloombergu tvrdil, že jeho společnost již před několika měsíci poukazovala na jednu podstatnou věc: Jak u akcií, tak u dluhopisů se ceny během pandemie dostaly na velmi vysoké úrovně. Dostali jsme se přitom do situace, kdy je kombinace očekávaného růstu a inflace pro trhy „velkou výzvou“. Na což trhy reagují korekcí.



Akcie podle experta čelí snižování valuací pro to, že očekávaný růst klesá, a zároveň se ukazuje, že vysoká inflace má delší trvání, než se čekalo. A nejvíce na to doplácí technologie. Jak daleko se akciový trh dostal, co se týče takového přenastavení valuací? Mueller-Glissmann míní, že je to stále těžké říci. Valuace se podle něj již dostávají pod dlouhodobý průměr měřený od devadesátých let. Nicméně „my už nejsme v prostředí, jaké panovalo v devadesátých letech.“







Rozdíl je zejména na straně inflace, která se nyní stále pohybuje na vysokých hodnotách a vykazuje i vysokou volatilitu. To s sebou nese nejistotu na straně monetární politiky a dalšího hospodářského růstu. U něj jsou otazníky na „taktické úrovni“, týkají se například dalšího vývoje na Ukrajině. Ale nejasný je i dlouhodobější strukturální vývoj v ekonomice. Proto by se podle experta dalo tvrdit, že pokles valuací se ještě nezastavil.



Na druhou stranu Mueller-Glissmann poukázal na možné dosažení vrcholu ve výnosech obligací a podle něj se objevují i známky obratu na straně inflace. Mohli bychom se tak již posouvat ze situace, kdy se inflace nachází vysoko a stále roste, k jejímu poklesu. „A to by mohlo věci trochu stabilizovat.“



Expert dodal, že jeho společnost se doposud v investicích orientovala zejména na reálná aktiva. Zajímavě mohou také vyznívat investice související s infrastrukturou, které si podle něj vedou dobře v prostředí vysoké inflace. Ještě více to platí, pokud taková inflace začne klesat. Což, jak bylo zmíněno výše, je možnost, ke které se nyní schyluje. V následujících měsících pak může nastat čas na zvyšování váhy rizikových aktiv v portfoliích a rovněž „cyklického rizika“.



Mueller-Glissmann tedy míní, že přijde opět čas na cyklické investice, dobré bude sledovat vývoj investičního cyklu na straně firem a také sektor zboží dlouhodobé spotřeby. Nyní jde o sektory, na které investoři zanevřeli, ale to se zase změní. Dnes by se ale expert do větších akcí nepouštěl – stále je podle něj dobré držet „slušnou zásobu hotovosti“.



Zdroj: Bloomberg