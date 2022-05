Twitter plánuje prosadit dohodu o prodeji, evropské futures jsou dnes mírně nad nulou

Představenstvo Twitteru plánuje prosadit dohodu o prodeji ve výši 44 miliard dolarů Elonu Muskovi, s tím, že transakce je v nejlepším zájmu všech akcionářů. CTP v prvním kvartálu navýšila čistý příjem z pronájmu, ale čistý zisk meziročně klesl. Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub očekává v červnu další zvýšení sazeb. A evropské futures jsou dnes mírně nad nulou.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %.

Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub očekává v červnu další zvýšení sazeb.



CTP vykázala za 1Q22 čistý příjem z pronájmu ve výši 107,2 mil. EUR, což je meziročně o 37,3 % více. Čistý zisk klesl meziročně o 39 % na 60,2 mil. EUR.



Erste Bank dnes pořádá valnou hromadu v 10:00.



Bidenova administrativa je připravena příští týden po vypršení lhůty plně blokovat schopnost Ruska platit americkým držitelům dluhopisů, což je krok, který by mohl Moskvu přiblížit na pokraj platební neschopnosti. Očekává se, že Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí nechá podle lidí obeznámených s touto záležitostí dočasnou výjimku vypršet 25. května. Výjimka vydaná krátce poté, co USA uvalily sankce na Rusko po invazi na Ukrajinu, poskytla Moskvě prostor pro vyplácení kuponů a k odvrácení nesplácení státního dluhu.



Představenstvo Twitteru uvedlo, že plánuje prosadit svůj prodej ve výši 44 miliard dolarů Elonem Muskem, s tím, že transakce je v nejlepším zájmu všech akcionářů. "Máme v úmyslu uzavřít transakci a prosadit dohodu o fúzi," uvedla v úterý správní rada v prohlášení pro Bloomberg News. Ředitelé dříve jednomyslně hlasovali pro schválení Muskovy nabídky 54,20 USD za akcii. Prohlášení představenstva přichází ve chvíli, kdy Musk manévruje pravděpodobně proto, aby se této nabídky vzdal nebo vyjednal lepší.



Divize se přiznala k podvodu a souhlasila se zaplacením 5,8 miliardy dolarů poté, co zkreslila riziko skupiny hedgeových fondů, které uprostřed pandemických výprodejů propadly. Úterní dohoda uzavírá trapnou epizodu německého pojišťovacího giganta, který v rámci vyrovnání s Komisí pro cenné papíry souhlasil s prodejem většiny Global Investors USA.