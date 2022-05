O slovo se přihlásila pozitivní nálada, AMD +8,73 %

Úterní obchodní seance na zámořských trzích byla obohacena krom pozitivní nálady investorů, výsledků některých firem i o několik makro ekonomických údajů.



Ve 14:30 našeho času přišel na řadu report maloobchodních tržeb za čtvrtý měsíc roku 2022. Prezentovaný růst byl menší než údaj očekávaný, přesněji 0,9 %, odhad analytiků 1,0 %. O takřka hodinu později vyšly čísla k průmyslové výrobě v USA za měsíc duben a průmyslová výroba vzrostla meziměsíčně o 1,1 %, odhad 0,5 %.



Nejvýrazněji dnes posiloval technologický Nasdaq Composite, který přidal více jak 250 b. a přerušil tím včerejší propad. V měsíci květnu to nicméně stále znamená více jak tří procentní propad a usazení se pod veškerými klouzavými průměry. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average přidal cca 330 bodů a potvrdil již tří denní rally.



V pomalu končící výsledkové sezóně v úterý reportovala společnost Walmart. Maloobchodní prodejce vykázal za první kvartál slabší čísla, než jaký byl konsensus trhu. 4istý zisk na akcii zaostal za odhady trhu o 12 %, když reportovaný zisk na akci byl 1,30 USD, ovšem očekávání trhu bylo rovno 1,475 USD, WMT US -11,38 %.



To naopak akcie čínského e-commerce obra po výsledcích v průběhu dne posilovaly. Tržby dosáhly takřka 240 miliard čínských juanů, což představuje 18% nárust oproti roku předešlému. I díky pozitivní náladě na čínských akciích obchodovaných v USA, stoupaly i akcie či Alibaby, JD +4,15 %, BIDU +4,79 %, BABA +6,37 %.



Od startu tohoto měsíce byly pod neustálým tlakem akcie polovodičového sektoru, a i proto jsou poslední seance pro mnohé investory úlevou, kdy kupříkladu akcie výrobce grafických čipů či karet společnost posílila o více jak 15 % a při dnešním obchodním dni to byla polovina. Důvodem takovéhoto nárustu byl upgraded cílového ceny od analytika Piper Sandler, který stanovil cílovku na 140 USD, +8,73 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,3 % (32.655 b.), S&P 500 o 2,0 % (4.088 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,8 % (11.984 b.).