Jak správně naskočit do pozice a včas ji opustit. Třetí díl webináře Staňte se mistry tradingu už 19. 5. od 15:00!

Již ve čtvrtek se na dalším webináři vrátíme k tématu tradingu a aktivního obchodování, které se ale dle mého názoru neobejde bez určité formy technické analýzy. Přístupů k technické analýze je skoro tolik, kolik je jejich následovatelů. Někdo dává přednost následování trendu, někdo je naopak kontrarián a další vyhledává trh oscilující v pásmu. Někomu vyhovuje klidný trh s nízkou volatilitou, jiný zase vyhledává bouřlivé období s vysokou volatilitou. Pro každý styl obchodování se hodí znát a sledovat jiné indikátory. Žádný z nich ale není svatým grálem a žádný z nich nedokáže zajistit pravidelné zisky při nízké volatilitě.



Následující webinář nebude o představení všech možných indikátorů, jednak protože to v daném časovém úseku není možné, a jednak se domnívám, že jednoduché věci často fungují nejlépe. Většina technických analytiků se zaměřuje na odhad aktuálního trendu, a proto se i my zaměříme na část technické analýzy, která si klade za cíl stanovení aktuálního trendu. Logika tohoto přístupu je taková, že trendy mají tendenci pokračovat. Základním principem je tedy odhalení silného, právě rozběhnutého trendu, naskočení do pozice s rozumným stop lossem a pak včasné opuštění pozice.

Jak vidíte, nic z toho se nezaměřuje na chytání dna a odhadnutí vrcholu. V jedné knížce jsem četl hezké shrnutí tohoto technického přístupu, které znělo asi takhle (vegetariánům se předem omlouvám): „Je to jako, když máte kost plnou masa, ale vy z ní vyjíte jen to nejlepší uprostřed, aniž by vás trápily ty zbytky po stranách“. Jak říká slavný trader Larry Hite: „Pokud diverzifikujete, kontrolujete své riziko a následujete trend, tak to prostě musí fungovat“.



Technická analýza (TA) vám umožní připravit si strategii a plán. Není to něco, co vám zaručí pohádkové zisky. Ačkoliv vás TA nespasí, ochrání vás před sebe samými a před tzv. over-tradingem, což je nadměrné obchodování bez jasné strategie. Na základě technické analýzy si můžete nastavit pevná pravidla, jako je například obchodování jen při průrazu více než tříměsíční formace, nakupování pouze při ceně nad 200denním průměrem nebo obchodování pouze průrazů potvrzených zvýšeným objemem atd.

Slavný Jesse Livermore kdysi řekl: „Spekulanti bez plánu jsou jako generál bez strategie, a tudíž bez akčního bojového plánu. Spekulanti bez jediného jasného plánu mohou pouze jednat a reagovat. Jednat a reagovat na střely a šípy akciového trhu, dokud nebudou poraženi.“ Legendární investor Stanley Druckenmiller kdysi uvedl: „K načasování trhu nikdy nevyužívám valuaci. K analýze načasování využívám zhodnocení likvidity a technickou analýzu. Valuace mi říká pouze to, jak daleko může jít trh ve chvíli, kdy do něj vstoupí nový katalyzátor, který změní směr trhu. Tímto katalyzátorem je likvidita a moje technická analýza ji, doufám, odhalí.“

Proto si na webináři kladu za cíl, ne vnutit vám, ale ukázat vám a seznámit vás se základním přístupem k TA. A v ideálním případě vám otevřít cestu k dalšímu vzdělávání a hledání vlastního ideálního investičního přístupu. Ten už si ale musíte ušít na míru sami tak, aby vyhovoval vašim individuálním preferencím, přesvědčením, finančním možnostem, charakteru atd. TA by měla být využívána jako tradingový nástroj, a ne jako nástroj k předpovídání cen. Uvědomění si nedokonalostí TA je jedním ze základních předpokladů pro její úspěšné využívání.

Představením si základních principů TA se nám zároveň otevírá cesta k té asi nejzajímavější části tradingu, a sice ke zkoumání různých tradingových strategií a set-upů. V druhé části semináře se postupně přesuneme k využívání TA v praxi a na závěr se podíváme na výsledky testování určitých druhů strategií postavených na průrazu formace. Tím se naladíme na konkrétní a detailně popsané tradingové strategie a set-upy, které ale budou předmětem až dalšího webináře.





Chcete ještě více poodhalit tajemství tradingu a osvojit či prohloubit si znalost užitečného nástroje v podobě technické analýzy? Zapište se na live webinář Staňte se mistry tradingu III – Technická analýza se mnou ve čtvrtek 19. května od 15:00 s registrací zdarma na tomto odkazu. Na stejném odkazu si do té doby můžete stáhnout a poslechnout záznam mých předchozích webinářů Staňte se mistry tradingu I a II či předchozího webináře, zaměřeného na dlouhodobé investování pod názvem Pohled hodnotového investora na současné trhy. Na stejném místě najdete i záznam nedávné investiční konference Patrie VÝZVA JMÉNEM STAGFLACE: INVESTOVÁNÍ V EXTRÉMNÍ DOBĚ, kde jsem měl tu čest být jedním ze spíkrů po boku svých kolegů a hostů Patrie Jaroslava Šury a Zdeňka Tůmy.



Těším se na online setkání!



Pavol Mokoš