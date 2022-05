Britská inflace se vyšplhala nejvýše od 80. let

Míra inflace v Británii v dubnu vystoupila na devět procent a je na maximu od 80. let, oznámil dnes místní statistický úřad. Růst je zhruba v souladu s odhady analytiků, dál se zvyšují zejména ceny energií. V březnu byla inflace na sedmi procentech.



Inflace je teď v Británii nejvyšší od konce 80. let, kdy se tyto údaje začaly v současné podobě zveřejňovat. Statistický úřad odhaduje, že inflace je pravděpodobně nejvyšší zhruba od roku 1982.



Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že inflace vystoupí na 9,1 procenta.



Ministr financí Rishi Sunak čelí tlaku, aby za současné situace více pomohl domácnostem. K silnému růstu cen řekl, že inflace je teď problém ve většině zemí světa a že v Británii k růstu cen v dubnu přispěly hlavně regulované ceny energií.



"Před těmito globálními problémy nedokážeme lidi kompletně ochránit, poskytujeme ale značnou podporu tam, kde můžeme. Další kroky jsme připraveni učinit," řekl ministr.



Britská centrální banka začátkem tohoto měsíce předpověděla, že míra inflace v Británii letos přesáhne deset procent. Investoři očekávají, že Bank of England bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, které zahájila koncem loňského roku. Základní sazbu od té doby zvýšila už čtyřikrát na současné jedno procento, což je maximum od roku 2009.