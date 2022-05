Akcie míří do medvědího trhu uprostřed obav ze stagflace. Zbývá místo, kam se schovat?

I po pátečním zotavení se hlavní benchmarky amerického akciového trhu stále nachází blízko medvědího trhu. Investoři se bojí, že Fed nebude schopný poradit si s inflací, aniž by při tom nepotopil ekonomiku, a tak rostou obavy ze stagflace – zhoubné kombinace pomalého ekonomického růstu a přetrvávající inflace.



Stagflace je pro investory „strašlivé prostředí“, které obvykle vede k tomu, že jak akcie, tak dluhopisy ztrácejí na hodnotě a způsobují zmatek na tradičních portfoliích rozdělených 60 % na akcie a 40 % na dluhopisy, řekla Nancy Davis, zakladatelka Quadratic Capital Management. A tak tomu je i v roce 2022. Dluhopisové trhy se propadly, když výnosy státních dluhopisů (které se pohybují opačným směrem než ceny) vyletěly nahoru v reakci na inflaci, která je nejvyšší za více než čtyřicet let spolu s očekávaným agresivním zpřísněním měnové politiky ze strany Fedu. A ve stejnou dobu index S&P 500 klesl až na pokraj vstupu do medvědího trhu proti letošnímu maximu 3. ledna.



Tato situace prakticky nedává možnost, „kam se schovat“, napsali minulý týden analytici společnosti PGM Global se sídlem v Montrealu. „Nejen, že dlouhodobé státní dluhopisy a úvěry investičního stupně se pohybují téměř v souladu, ale výprodeje dlouhodobých státních dluhopisů se také čím dál častěji shodují i s dny poklesů na indexu S&P 500,“ uvedli.

Zhlédněte záznam webináře Patria Finance VÝZVA JMÉNEM STAGFLACE: INVESTOVÁNÍ V EXTRÉMNÍ DOBĚ zde:





Předseda Fedu Jerome Powell ve čtvrtek v rozhovoru varoval, že schopnost politiků bojovat s inflací a zároveň se vyhnout „tvrdému přistání“ ekonomiky není jistá. "Takže to, zda můžeme provést měkké přistání, nebo ne, může ve skutečnosti záviset na faktorech, které neovlivníme," řekl Powell.



Trh se sazbami je v současnosti „velmi samolibý,“ řekla Nancy Davis v telefonickém rozhovoru a upozornila na očekávání, že zvýšení úrokových sazeb Fedu „vytvoří dezinflační prostředí“, přestože je nepravděpodobné, že by utažení měnové politiky nějak vyřešilo problémy na straně nabídky, které sužují ekonomiku v důsledku pandemie.



Mezitím analytici a obchodníci diskutují o tom, zda páteční růst na akciovém trhu již ohlašuje dno, anebo zda jde pouze o odraz po přeprodanosti. Skepse ohledně možného dna však je vysoká. „Po týdnu velkých výprodejů, s inflačními tlaky polevujícími jen na okrajích a s Fedem, který se zjevně stále drží zvýšení [sazeb] o 50 bazických bodů na každém z následujících dvou zasedání, byl trh připravený na silnou rally, která je vlastní rallym medvědího trhu,“ řekl Quincy Krosby, hlavní akciový stratég společnosti LPL Financial. „Po pátečním odrazu se podařilo snížit týdenní ztráty téměř na polovinu, ale navzdory masivnímu nárůstu byl celkový objem podprůměrný. Bude toho potřeba více, abychom si mysleli, že jsou na dosah ruky, byť jen lokální, minima,“ řekl Mark Newton, vedoucí technické strategie ve společnosti Fundstrat.



Nasdaq Composite, který na začátku tohoto roku sklouzl do medvědího trhu a minulý týden klesl na téměř 2,5leté minimum, v pátek vyskočil o 3,8 %, což je největší jednodenní procentní růst od 4. listopadu 2020. To osekalo jeho týdenní pokles na 2,8 %. Index S&P 500 vzrostl o 2,4 % a snížil svůj týdenní pokles téměř na polovinu. Tento americký benchmark firem s velkou kapitalizací tím pádem klesl o 16,1 % ze své rekordní zavírací hodnoty na začátku ledna. Ve čtvrtek přitom zavřel těsně nad 20% poklesem, které by odpovídal technické definici medvědího trhu. A Dow Jones Industrial Average vzrostl o 1,7 % s týdenním poklesem o 2,1%.



Všechny tři hlavní indexy přitom zažívají dlouhou týdenní sérii ztrát, přičemž S&P 500 a Nasdaq klesají už šest týdnů v řadě. To je nejdelší úsek od roku 2011, respektive 2012, podle Dow Jones Market Data. Index Dow zaznamenal sedmý po sobě jdoucí týden poklesů au něj jde o nejdelší sérii od roku 2001.



Jak ve středu poznamenal Jeff deGraaf, zakladatel společnosti Renaissance Macro Research, korelace mezi akciemi se pohybovaly v 90. až 100. decilu, což znamená, že se akcie obchodují převážně unisono, a to je „jedna z typických charakteristik medvědího trhu“.



Ale přestože se S&P 500 přiblížil „nepříjemně blízko“ medvědímu trhu, je důležité mít na paměti, že velké poklesy na trhu jsou normální a vyskytují se často, uvedli analytici. Ale pokles po rychlé a rozsáhlé nedávné rally může investorům způsobit pochopitelné obavy. Zejména u těch, kteří ještě nezažili volatilní pokles, řekl Randy Frederick, výkonný ředitel pro obchodování a deriváty u Schwab Center for Financial Research. Během rally „šel každý jednotlivý sektor trhu nahoru,“ poznamenal a dodal, že „to není normální trh“. Nyní se karta obrací, když se monetární a fiskální politika zpřísňuje v reakci na rozžhavenou inflaci.



Vhodnou reakcí je podle něj řídit se stejnými osvědčenými, „nudnými“ radami, které se na nestabilních trzích obvykle sami nabízejí: zůstaňte diverzifikovaní, držte vícero tříd aktiv, nepropadejte panice ani neprovádějte rozsáhlé změny portfolií. "Teď to není legrace," řekl, ale "takto trhy ve skutečnosti fungují".



Zdroj: MarketWatch