Ruská ekonomika v úvodu roku zpomalila růst

Hrubý domácí produkt Ruska v prvním čtvrtletí vzrostl v meziročním srovnání o 3,5 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo z pěti procent v předchozím čtvrtletí. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil ruský statistický úřad Rosstat. První čtvrtletí bylo pro ruskou ekonomiku zřejmě posledním, ve kterém se jí podařilo vykázat solidní růst, uvedla agentura Reuters. Po invazi Moskvy na Ukrajinu 24. února totiž ekonomiku zasáhly rozsáhlé sankce západních zemí.



Ruské ministerstvo hospodářství tento týden uvedlo, že v letošním roce by ruská ekonomika měla klesnout o 7,8 procenta. V příštím roce ministerstvo předpokládá zmírnění poklesu na 0,7 procenta a v roce 2024 by ruská ekonomika měla vzrůst o 3,2 procenta. Loni HDP stoupl o 4,7 procenta.



Ministerstvo očekává největší pokles ve třetím čtvrtletí letošního roku. V nadcházejícím čtvrtletí by pak ekonomika měla začít pomalu oživovat.



Evropská banka pro obnovu a rozvoj tento měsíc odhadla, že ruská ekonomika letos klesne o deset procent. Příští rok ji podle EBRD čeká stagnace.