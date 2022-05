Evropské akcie by si ráno mohly spravit chuť. Futures jsou v zelené

Evropské akciové burzy mají nakročeno k pozitivnímu začátku a nahoru se dívají také americké futures. Akcie rostly také v Japonsku, Hongkongu a Číně poté, co čínské banky rekordně snížily klíčovou úrokovou sazbu na podporu druhé největší světové ekonomiky. Mohlo by to vést k větší aktivitě v poskytování hypoték a úvěrů.

Americký dolar se jenom obtížně vzpamatovává z největšího denního sesunu od roku 2020. Eurodolar se po krátkém ústupu společné měny v asijském obchodování stabilizuje na 1,059 EURUSD. Cena zlata roste o 0,3 % na 1847,4 USD za unci. Ceny ropy klesají.

Ve čtvrtek zavíral FTSEuroFirst 300 předběžně poklesem o 1,47 %. Dnes jsou futures na evropské hlavní akciové indexy v plusu, v případě DAX o 0,8 %. Mírnější zisky si připisují americké futures (S&P 500 +0,5 %), indexu Nasdaq 100 ale futures předpovídají +0,9 %.

Makrokalendář je dnes volnější. Britské maloobchodní tržby klesly v dubnu meziročně méně, než se na trzích čekalo. Naopak německá výrobní inflace za duben odhady překonala na hodnotě 33,5 %, když trh čekal 31,3 %.

Akcie a se dnes naposledy obchodují s nárokem na dividendu. navíc dnes pořádá výroční valnou hromadu.

Analytický tým Patria Finance včera představil aktualizovanou prognózu pro Pilulku. Ta má za sebou relativně úspěšný rok, spojený s rychlým růstem tržeb (meziročně +35 %) a EBITDA marží na úrovni 1,2 %. Zhoršený výhled managementu se nakonec zcela nepotvrdil a tržby dosáhly až 2,38 miliardy korun při výhledu 2,3 mld. Kč). Na druhou stranu, všeobecné zpomalení e-commerce se projevuje na výhledu pro tento rok, který počítá jen s 18% meziročním růstem tržeb. Patria Finance tudíž snížila cílovou cenu akcií Pilulka z 968 Kč na 677 Kč na akcii a ponechala doporučení PRODAT.