Elon Musk ztratil na poklesu akcií Tesly 12 miliard dolarů. Vysmál se pojetí ESG a hodlá volit republikány

Americký podnikatel a šéf automobilky Elon Musk ve středu papírově přišel zhruba o 12,3 miliardy dolarů (přes 289 miliard Kč). To je částka, která odpovídá snížení hodnoty jeho podílu v Tesle. Akcie firmy totiž kvůli propadu trhu spadly na nejnižší hodnotu od začátku roku. Musk se v sérii tweetů rovněž kriticky vyjádřil k levicově smýšlejícím politikům a naznačil, že ve volbách podpoří republikány.



Musk zveřejnil i tweet, ve kterém se vysmívá snaze prosazovat odpovědné jednání firem s důrazem na ochranu životního prostředí a sociální spravedlnost, pro které se vžila anglická zkratka ESG. Napsal k tomu, že sama dělá pro ochranu životního prostředí dost.



V dalších tweetech se pustil do debaty s ostatními uživateli twitteru. Musk v dubnu oznámil, že firmu zhruba za 44 miliard dolarů (přes bilion Kč) koupí, svůj plán ale minulý týden pozastavil, dokud nebude mít od vedení Twitteru důkaz, že podíl falešných a robotických účtů na této síti nepřekračuje pět procent.



Americké akciové trhy ve středu zasáhl další výprodej, který poslal dolů rovněž akcie Twitteru. Ode dne, kdy Musk oznámil, že koupí, už kvůli propadu cen akcií přišel asi o 49 miliard USD, uvedla agentura Bloomberg. Jsou to ale ztráty papírové - skutečné by byly, kdyby Musk své podíly po propadu kurzu prodal.



Padesátiletý Musk navzdory propadu cen akcií a snížení hodnoty svého majetku zůstává nejbohatším člověkem světa. Podle seznamu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, měl Musk k dnešnímu datu majetek zhruba za 210 miliard USD (4,9 bilionu Kč). Zakladatel internetové společnosti Jeff Bezos byl druhý s majetkem za 131 miliard USD.



Musk zvýšil aktivitu na sociálních sítích po zveřejnění nabídky na převzetí Twitteru. Mnoho příspěvků vkládá právě na stejnojmennou síť, středa nebyla výjimkou. Co se týče ESG, Musk napsal, že je to podvod. Reagoval poté, co vypadla z indexu S&P Global, který sleduje, jak firmy plní požadavky na ochranu životního prostředí, podporu sociální spravedlnosti a podnikové řízení.



Musk rovněž předpověděl, že politické útoky vůči jeho osobě budou v nadcházejících měsících dramaticky eskalovat. V dalším tweetu napsal, že v minulosti podporoval politiky z americké Demokratické strany, protože to byla podle něj k lidem přívětivá strana. Teď ale změnil názor.



"Stala se z nich strana, která lidi rozděluje a která podporuje nenávist. Už je proto nemůžu podpořit, budu hlasovat pro republikány," napsal Musk.