Rozbřesk: S&P 500 před branou medvědího trhu. Fed nechá akcie svému osudu

Volatilita americké výnosové křivky zůstává brutální. Jen pro dokreslení situace: očekávání toho, kde by se ode dneška za tři roky mohly pohybovat krátkodobé dolarové sazby (implikované Fedem) poklesla za posledních deset dní o 40 bazických bodů.

V posledních dnech se vše samozřejmě točí okolo hrozby recese, což zároveň přivedlo klíčový americký akciový benchmark S&P500 těsně před brány medvědího trhu. Související otázka přitom zní: padnou-li v následujících dnech či týdnech americké akciové trhy naplno do medvědího trhu, bude to Fed považovat za dostatečné utažení finančních podmínek, aby odvolal co slíbil? Tedy, minimálně dvakrát po sobě zvýšit úrokové sazby o 50 bazických bodů...Stručná odpověď zní NE. Hlavním důvodem proč Fed trhům minimálně do půlky léta záchranné laso nehodí je a bude příliš vysoká inflace. Některé klíčové položky jádrové inflace jako jsou např. ceny ojetých automobilů či nájmy totiž již dnes signalizují, že i květnová čísla mohou být opět vysoká. Meziměsíční jádrová inflace může za květen činit 0,4-0,5 %, což implikuje, že by v meziročním srovnání mohla poklesnout “jen” na 5,8-5,9 % a to navzdory velmi silnému negativnímu efektu vysoké srovávací základny z minulého roku. Na příštím zasedání Fedu, které se odejhraje 15. června, bude tedy americká centrální banka opět konfrontována s velmi vysokým inflačním číslem, když celková spotřebitelská inflace zůstane nad 8 %! Za této situace, Fed nevyhnutelně zvýší sazby o 50 bazických bodů, přičemž nejistota ohledně toho, jak dopadne červnové inflační číslo, mu nedovolí přemýslet o ničem jiném pro další zasedání. To ovšem proběhne až 27. července.

Následující dva až tři měsíce tedy mohou být pro trhy s rizikovými aktivy pěkně krušné. Fed totiž bude chtít získat zpět anti-inflační kredibilitu, což znamená soustředit se na inflační data, zavřít na čas oči nad mizernými čísly přicházejícími z ekonomiky a nechat akciové trhy svému osudu…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna po komentářích Tomáše Holuba a Tomáše Nidetzkého drží pozice pod 24,70 EUR/CZK. Zdá se, že ČNB v tuto chvíli bude bránit úrovně pod 25,00 EUR/CZK a ve chvíli, kdy to trh pochopil, se již o zdolání této hranice nijak aktivně nepouští. Nejistota spojená s obměnou bankovní rady však koruně prozatím asi nedovolí pomýšlet na výraznější posun vpřed.



Eurodolar

Pokračující akciový výplach spolu se slabšími daty z americké ekonomiky (výrazně nižší Philly Fed, vyšší žádosti o podoporu a nižší prodeje existujících domů) ublížily dolaru, takže měnový pár EUR/USD dokonce atakoval hranici 1,06.

Konec týdne se odehraje zřejmě v poklidném duchu, když kalendář očekávaných událostí je prakticky prázdný.



Akcie

Zámořské akcie pokračovaly v propadu, ten ale není zdaleka tak dramatický, jako tomu bylo v posledních dnech. Klíčový index S&P500 tak sice uzavřel níže o 0,6%, ale stále nad hranicí označující medvědí trh (3856 bodů).

Nejvíce dnes ztratil průmyslový index Dow Jones , tažený velkým propadem společnosti Cisco Systems (-13,7 %), která ohlásila neuspokojivý výhled hospodaření pro letošní rok, především šlo o snížení výhledu růstu výnosů. Za tím stojí především faktory stažení se z ruského trhu a nedostatek komponent, spojený s uzavíráním čínské ekonomiky kvůli koronavirovým opatřením.