Rozbřesk: Dnešní data napoví, nakolik se inflace 'zakusuje' do evropského růstu

Dnešní výsledky evropských květnových podnikatelských nálad zveřejněné v 10:00 ukážou, do jaké míry začíná vysoká inflace ohrožovat hospodářský růst. Budeme chtít vidět, jak podniky v eurozóně přenášejí vysoké vstupní náklady na své zákazníky a jak na vyšší ceny reaguje poptávka. To je klíčová informace pro centrální bankéře. Pokud tváří v tvář vysoké inflaci bude poptávka sama šlapat výrazně na brzdu, nemusí na ni tak agresivně šlapat centrální banka. A naopak, pokud uvidíme v ekonomice mzdy dorovnávající inflaci a zrychlování nákupů domácností, které chtějí nakoupit “ještě za levno”, musí být centrální banka ve své reakci agresivnější.



V Česku zatím máme k dispozici pouze dubnová čísla a podle nich se v českém průmyslu stává “normou” automaticky přenášet vyšší nákladové tlaky na zákazníky. Účtované ceny podle PMI dosáhly v dubnu historických maxim. Je to pravděpodobně důsledek toho, že inflační očekávání v podnikovém sektoru již nejsou dobře ukotvená - tříletá inflační očekávání dosahují historických maxim (skoro 6 %). V období všeobecného očekávání dalšího růstu cen pak firmy mohou nejen dorovnávat vyšší nákladové tlaky, ale také preventivně navyšovat ceny tak, aby bylo “pokryto” případné budoucí zdražování jejich vstupů.



A na poptávce to začíná být postupně znát - podle posledních PMI poptávka po produkci českého průmyslu lehce poklesla a mělo to svůj odraz i v nižším napětí na pracovním trhu - tempo růstu pracovních míst v průmyslu zpomaluje čtvrtým měsícem v řadě a obezřetnost při nabírání pracovníků potvrzují i poslední (březnová) tvrdá čísla z průmyslu. I když pracovní trh už jeví první lehké známky ochlazení, nejsou rozhodně plošné - ve stavebnictví i v řadě služeb nebo v obchodu je pracovníků stále značný nedostatek. ČNB se tak při neukotvených inflačních očekáváních nemůže jednoduše spolehnout na to, že poptávka samovolně zpomalí. A proto minimálně v červnu (před obměnou bankovní rady) půjdou sazby pravděpodobně ještě výrazněji vzhůru.



TRHY

Koruna

Česká koruna se bez výraznějších domácích impulsů drží v okolí 24,60 EUR/CZK. Od dalších zisků ji odrazuje nejistota spojená s obměnou bankovní rady. Naopak do karet jí během včerejšího obchodování hrálo silnější euro (na frontě s dolarem) a lepší nálada na globálních akciových trzích.



Eurodolar

Eurodolar včera významně zpevnil, když prezidentka ECB Lagardeová na svém blogu potvrdila cestu, kterou se budou ubírat oficiální úrokové sazby během následujících tří zasedání. Na červnovém zasedání bude oznámeno ukončení nákupu dluhopisů, v červenci a v září by pak měly být sazby zvýšeny tak, aby se dostaly ze záporných hodnot (tzn. v červenci i září vždy +25 bazických bodů).



Euro bylo navíc včera povzbuzeno překvapivě dobrým výsledkem německé podnikatelské nálady v podobě indexu Ifo. Uvidíme, zdali na něj dokážou dnes navázat obdobné indexy za celou eurozónu (PMI).



Ropa a zlato

Ropa se v posledních dnech usadila nad úrovní 110 USD za barel. Zlato ukončilo včerejší den se ziskem 0,4 %, respektive na úrovni 1853,4 USD za trojskou unci.