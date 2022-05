Damodaran: Téměř vše je o inflaci, vyjasněte si, kdy začnete znovu nakupovat akcie

Akciové trhy jsou nyní taženy z valné většiny tím, co se děje na straně inflace. Pro CNBC to uvedl Aswath Damodaran z NYU Stern School of Business a expert na valuace firem a akcií. Připomněl, že předchozích zhruba deset let se inflace držela na mimořádně nízkých úrovních. V průměru dosahovala 1,5 %, nyní se ale pohybuje nad 8 % a pro trhy je podle Damodarana těžké se s takovým posunem vyrovnat.



Expert míní, že inflace se nevrátí zpět k 1,5 %, ale také nezůstane na současných vysokých úrovních. Pravděpodobnost návratu někam k 2 – 2,5 % „se zmenšuje každým dnem“. V takovém případě by téměř všechny inflační tlaky musely být přechodné a v dohledné době pominout. Šlo by o scénář, který by byl již nyní k akciím přívětivý.



V dalších scénářích podle Damodarana platí, že přijde určité období, kdy se inflace bude měnit a nebude jasné, kde nakonec skončí. Během tohoto období se budou měnit i ceny akcií a jejich valuace, sazby a výnosy obligací tak, aby „odrážely aktuální realitu“. Jak by se nyní měli podle experta chovat investoři?



Damodaran míní, že inflaci není radno brát na lehkou váhu a předpokládat, že Fed najednou najde způsob, jak ji rychle a razantně snížit. Přesněji řečeno, pokud se ekonomika dostane do stavu vyšší inflace, centrální banky na základě historických zkušeností nemohou dosáhnout jejího znatelné snížení bez výrazného ochlazení ekonomiky.



Významným indikátorem je podle Damodarana pro investory výnos dlouhodobých dluhopisů. Výnosy desetiletých a delších obligací totiž „ukazují, kam míříme.“ K tomu expert dodal, že výnosy dluhopisů desetiletých se během posledních více než čtyř měsíců zhruba zdvojnásobily. A k něčemu takovému v USA podle něj ještě nedošlo. „Spíše než na Fed se dívejte na dluhopisové trhy, odtud přijdou první signály možné stabilizace,“ míní profesor.



„Celá věc je o očekávané inflaci,“ pokračoval expert, podle kterého tato očekávání nejlépe odrážejí právě dluhopisy. Pokud by jejich výnosy měly ještě znatelně růst, pro akciové trhy by to znamenalo další korekci. Na závěr pak Damodaran hovořil o tom, kdy prodávat a kdy akcie opět nakoupit. Prodeje jsou podle něj tou lehčí částí celého procesu. Mnohem těžší je opět nakoupit. „Znám lidi, kteří prodali v roce 2010 a od té doby akcie nekupovali,“ pokračoval expert. Řešením je podle něj mít jasně definované signály a body, při kterých investor začne opět nakupovat.



Zdroj: CNBC