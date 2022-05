Nyní jsme v nejtěžší fázi cyklu. Poté přijde býk

Profesor financí Jeremy Siegel z Whartonu se domnívá, že nastal comeback hodnotových titulů. Nesdílí obavy z toho, že Fed pošle svou monetární politikou americké hospodářství do recese – to „není ani zdaleka jisté“ (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části rozhovoru profesor ještě rozvedl téma hodnotových investic a hovořil o současné těžké fázi, po které ale přichází býk.



Vychýlení portfolia směrem k hodnotě „bude pravděpodobně fungovat i v budoucnu“. Profesor je pak podle svých slov překvapen korekcí na bankách. Konkrétně tím, že jim prospekt rostoucích sazeb nepomáhá k lepším výkonům. Vysvětluje si to tím, že pravděpodobně panují obavy z růstu defaultů vyvolaného slábnoucí ekonomikou. Podle Siegela se ale i mezi finančními tituly nyní dá najít skrytá hodnota.



Podle experta došlo na americkém akciovém trhu k fundamentálnímu posunu – k odklonu investorů od růstových titulů a snahy přesunout se od toku hotovosti, který by měly firmy generovat za pár let, k toku hotovosti, který generují již nyní. Tedy právě od firem růstových k těm, které dosahují ziskovosti a jsou schopny vyplácet dividendy dnes. Jak je to ale se schopností akcií poskytovat záštitu před vysokou inflací?

Siegel míní, že krátkodobé sazby ještě půjdou nahoru. V tuto chvíli se podle něj Fed v podstatě zavázal, že po posledních dvou zasedáních sazby vzrostou o jeden procentní bod. Zároveň bude stále panovat vysoká inflace. „Ale důkazy hovoří jasně. V delším období akcie fungují jako zajištění proti inflaci,“ dodal expert.



V tuto chvíli se tedy podle profesora nacházíme v nejtěžším období, kdy sazby již výrazně rostou, ale na inflaci se to ještě neprojevuje. Postupně ale nastane fáze, kdy již inflace začne klesat, a to je chvíle, kdy začíná býčí trh. „Možná akcie oslabí o dalších 5 %, nemyslím si, že jde o medvědí trh, ale nikdo to neví,“ řekl Siegel k dalšímu vývoji. Tak, či onak, „na trhu už je pro budoucnost dobrá hodnota,“ uzavřel.



RIA v následujícím grafu srovnává dlouhodobý vývoj sazeb Fedu a výnosů dlouhodobějších vládních obligací na straně jedné a pohyb akciového trhu na straně druhé. Těžké časy podle grafu na akciové trhy přichází „v době, kdy Fed přestane sazby zvyšovat, nebo je začne snižovat.“ V takovém prostředí například praskala internetová bublina nebo přicházela finanční krize:







Zdroj: , Bloomberg, Youtube