Broadcom kupuje VMware za 61 miliard dolarů v největší polovodičové akvizici

Broadcom se dohodl na koupi poskytovatele cloudových služeb VMware za 61 miliard dolarů v hotovosti a akciích. Dále tím chce diverzifikovat své podnikání s čipy o podnikový software. Tato akvizice je v tomto roce druhou největší dosud oznámenou akvizicí celosvětově hned po lednové dohodě společnosti o koupi výrobce videoher Blizzard. Největší předchozí dohodou v segmentu čipů bylo převzetí Xilinx firmou za 34,1 miliardy dolarů. Akcie společnosti Broadcom rostou o 2,3 %, akcie společnosti VMware rostou o 2 %.

Akcionáři VMware mají dvě možnosti. Buď získají buď 142,50 USD za akcii, což vede k prémii více než 48 % od doby, kdy byly rozhovory o možné dohodě poprvé ohlášeny (22. května). Anebo dostanou 0,2520 akcií společnosti Broadcom za každou drženou akcii VMware.



Tato dohoda je dosud největší akvizicí Broadcomu a přispívá k akviziční horečce jeho generálního ředitele Hocka Tana, který vybudoval jednu z největších a nejvíce diverzifikovaných společností v oboru. VMware rozšiří softwarové portfolium - v roce 2018 koupil Broadcom výrobce podnikového softwaru CA Technologies a v roce 2019 podnik Symantec. Už v březnu Tan oznámil investorům, že se chystá na další akvizice a prohlásil, že společnost má kapacitu na akvizici „slušné velikosti“.



Broadcom, jedna z nejhodnotnějších společností v odvětví čipů, prodává komponenty pro vše od iPhonu až po průmyslová zařízení. Největší růst však zaznamenává z datových center a právě software pomáhá tento trh dále obsluhovat.



Broadcom již dříve jednal o koupi SAS Institute, tato jednání ale loni skončila bez dohody. Vůbec nejambicióznější pokus Broadcomu o převzetí se také nezdařil - společnost se pokusila koupit konkurenčního výrobce čipů , ale v roce 2018 musela od obchodu odstoupit po odporu Trumpovy administrativy. Sídlo společnosti Broadcom v Singapuru bylo v té době pro regulační orgány problémem. Firma proto následně změnila svůj domicil na USA a nyní sídlí v San Jose v Kalifornii, asi 20 mil od centrály VMware v Palo Alto.



VMware je průkopnická společnost ze Silicon Valley, založená v roce 1998 (ve stejném roce jako Google). Jejím hlavním produktem je virtualizační software, který usnadňuje serverům práci s více než jedním programem. Tento software byl cenný, když si podniky spravovaly své vlastní servery samy, ale jak se společnosti začaly více spoléhat na obří cloudové poskytovatele, je role VMware méně jasná. Přesto se firma snažila si růst udržet, a nakonec navázala partnerství s .com, jedním z největších poskytovatelů cloudového úložiště a služeb. I přes tyto problémy by se VMware mohl stát „korunovačním klenotem softwarové divize společnosti Broadcom“, řekl Angelo Zino, analytik společnosti CFRA.



VMware již dříve změnil majitele. V roce 2004 jej získal gigant z oblasti úložných technologií, který pak část svého podílu o tři roky později prodal v rámci první veřejné nabídky společnosti VMware. Následně firma přešla do aktiv společnosti Dell Technologies, která koupila v roce 2016. VMware se ale od společnosti Dell loni oddělil, Michael Dell přesto zůstává jedním z jejích hlavních investorů.

Výrobci čipů, jako je Broadcom, si v posledních letech užívali boomu prodejů, který pohánělo rozšíření polovodičů do vícero produktů a také poptávka po technologiích kvůli práci z domova během pandemie. Tan ale varoval, že časy boomu pravděpodobně nevydrží. V březnu řekl, že polovodičový průmysl nebude schopen zůstat na své současné trajektorii a očekává, že obchod s čipy zpomalí na historickou míru růstu kolem 5 %. „Pokud vám někdo říká opak, nevěřte tomu, protože to se nikdy nestalo," uvedl během konferenčním hovoru. Představitelé průmyslu, kteří tvrdí, že polovodičový průmysl může růst současným tempem po delší dobu, „sní,“ dodal.

Zdroj: Reuters, Bloomberg