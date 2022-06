Dodávky čipů se zlepšují, neradujme se ale předčasně, říká šéfka Daimler Truck

Největší výrobce nákladních aut na světě, společnost Truck, pozoruje známky zlepšení v dodávkách mikročipů. Agentuře Bloomberg to řekla šéfka značky nákladních vozů Mercedes Karin Radströmová, která vede i podnikání firmy v Evropě a Jižní Americe. se podle ní také zatím daří vyhnout se dopadům narušení dodavatelských řetězců kvůli koronavirovým blokádám v Číně. S nedostatkem čipů se už dlouho potýkají firmy i v dalších odvětvích, které tak nemohly vyrábět s využitím všech kapacit.



"Je to lepší. Není to dokonalé, ale je to lepší než loni," řekla Radströmová. "Snažím se neslavit příliš brzy, stále situaci pečlivě sledujeme," dodala.





Výrobci jako Truck, pod nějž patří také značky Freightliner, Western Star a Fuso, nebo švédská skupina Volvo Group museli omezit produkci, protože závody na celém světě neměly dostatek komponent, i když poptávka po dopravě prudce vzrostla. Komentáře Radströmové se shodují s hodnocením šéfa výroby ve společnosti Mercedes-Benz Jörga Burzera z tohoto týdne, který uvedl, že dodávky čipů už nezpůsobují závažné problémy ve výrobě.



Globální nedostatek nákladních vozidel přispěl ke skokovému nárůstu cen za dopravu, protože všechny společnosti se rychle snažily obnovit vyčerpané zásoby. Zatímco se množí varování ohledně zdraví globální ekonomiky, podle Radströmové zatím nejsou žádné známky zpomalení výroby nákladních vozidel, což je typicky sektor, který je citlivý na hospodářský pokles.