Hodnota primárních veřejných nabídek akcií v USA a v Evropě klesla o 90 procent

Hodnota primárních veřejných nabídek akcií (IPO) ve Spojených státech a v Evropě od začátku roku klesla o 90 procent. Hlavním důvodem je válka na Ukrajině a růst inflace i úrokových sazeb, což přimělo podniky odložit plány na prodej akcií. S odvoláním na údaje společnosti Dealogic o tom informuje list Financial Times (FT). Celkem 157 společností získalo do konce května z nabídky akcií 17,9 miliardy USD (411,7 miliardy Kč), zatímco ve stejném období loni 628 firem získalo 192 miliard USD.



Celosvětově se hodnota primárních nabídek snížila o 71 procent na 81 miliard USD. Počet primárních nabídek se propadl na 596 z 1237 loni.



Čísla ukazují, že propad na trhu IPO v prvním čtvrtletí letošního roku se v dalších měsících nezmírnil. Očekává se, že objem emisí prudce klesne i v posledním měsíci druhého čtvrtletí.



První tři čtvrtletí loňského roku patřila mezi nejaktivnější období pro primární nabídky. Firmy se totiž snažily urychlit vstup na burzu, který odložily v době koronavirové pandemie. Rozkolísanost trhu, válka na Ukrajině a hrozba globální recese však způsobily, že chuť firem vstoupit na burzu v letošním roce se výrazně snížila. Analytici se však domnívají, že až se situace stabilizuje, aktivita se obnoví, i když nedosáhne úrovně z loňského roku.



"Lidé neopouštějí loď - dávají si jen pauzu," komentoval vývoj na trhu partner právní společnosti Jenner & Block Martin Glass. Firma poskytuje poradenské služby právě pro primární nabídky.



Glass upozornil, že americký trh ovlivnil téměř kolaps nabídek tzv. SPAC, což jsou firmy se specializací na akvizice. Vstupují na burzu, aby získaly peníze a pak našly firmu, kterou za tyto peníze koupí. Za poslední dva roky se objem dohody prostřednictvím SPAC zvýšil na rekord, za posledních šest měsíců se ale propadl. Stál za tím předchozí neuspokojivý výkon, dále větší kontroly regulátorů a slabší zájem bank o nákup akcií těchto firem.



Navzdory všeobecně se zhoršujícím podmínkám růst cen energií zatraktivnil nabídky ropných a plynárenských firem. Připravuje se také několik větších nabídek, které by mohly být dokončeny v letošním roce. Právníci však předpokládají, že mnoho plánů na primární nabídky se posune do příštího roku, až se podmínky zlepší.



Z deseti největších primárních nabídek v letošním roce se pouze dvě uskutečnily ve Spojených státech nebo v Evropě. V lednu získala soukromá investiční firma TPG na trhu Nasdaq jednu miliardu dolarů, norská ropná a plynárenská společnost Var Energi pak na burze v Oslu získala 880 milionů USD.