Fundamentálně předražený dolar

Dolar je z fundamentálního hlediska příliš silný. Pro Bloomberg to uvedl měnový stratég Geoffrey Yu z BNY Mellon. Na čem se zakládá jeho názor a jaký by podle něj měl být další vývoj v ekonomice a na trzích?



Stratég míní, že z hlediska Fedu a jeho monetární politiky jsou podstatné celkové finanční podmínky v americké ekonomice. Tyto podmínky jsou pak určeny čtyřmi základními oblastmi: Výší sazeb, rizikových spreadů, měnovým kurzem a akciovým trhem. Kurz dolaru má přitom ve srovnání se zbylými třemi faktory mnohem nižší význam a do rozhodování Fedu tak podle stratéga síla dolaru zase tolik nepromlouvá.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Yu se také domnívá, že na straně ECB dochází k obratu a „potřebuje silnější euro na snížení inflačních tlaků“. Celkově přitom centrální banky sledují v naprosté většině domácí cíle, jejich spolupráce nastává jen v čase velkých tlaků. Pak dochází k vzájemným swapovým operacím, ale jde jen o dobu, „kdy se hasí požár.“ Stratég přitom míní, že základní „filozofickou otázkou“ je, jak bude spolupráce probíhat v budoucnu v době deglobalizace. Tedy zda tato deglobalizace povede k lokalizaci i v oblasti monetární politiky.



K ECB ještě stratég dodal, že silnější euro by pomohlo nejen na straně snah o snížení inflace, ale také by zvýšilo kupní sílu domácností. Celkově tak podle něj lze hodnotit pozitivně úvahy o tom, že silná společná měna není na škodu a přinesla by řadu pozitiv. Dá se tak očekávat, že euro bude posilovat, ale i tak bude podle stratéga výrazně fundamentálně podhodnocené.



Podle experta je nyní znatelná rostoucí poptávka po čínské měně a akciích. Míní ovšem, že důvodem není ani tak lepšící se růstový výhled, ale silně podvážené pozice zahraničních investorů, kteří již v Číně začínají vidět atraktivní hodnotu. Na to, aby z ní byl opět růstový příběh, by vláda musela přikročit k větší stimulaci. Jenže „zdroje jsou omezené“.



Následující graf shrnuje měnové projekce , podle nich by mělo euro začít k dolaru posilovat. V první polovině příštího roku by se pak jedno euro mělo obchodovat za 1,15 dolaru:







Zdroj: , Bloomberg, Youtube