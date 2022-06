Krvavý pátek na Wall Street, Novavax -20,03 %

Páteční obchodní seance byla obohacena o pravidelný měsíční report z trhu práce, nicméně během obchodního dne byly vnímány spíše jako zklamání a proto dnes trh odevzdal veškeré zisky, které během zkráceného týdne získal.



Americká ekonomika vytvořila v pátém měsíci tohoto roku 390 tisíc nových pracovních míst, což byl údaj lepší než očekávání. Průměrná hodinová mzda rostla meziměsíčně o 0,3 %, tedy méně, než byl nastaven konsensus. Míra nezaměstnanosti byla nepatrně vyšší jak očekávání, nicméně beze změny oproti předešlému údaji za duben, konkrétně 3,6 %. Dobrá zpráva k tvorbě nových pracovních míst je ovšem pro akciový trh zprávou špatnou, která opravňuje FED k agresivnější měnové politice.



Výnos desetiletého státního dluhopisu USA se po reportu dostal až na denní maxima 2,98 %, aby den zakončil na úrovni 2,95 %. Zhruba o 0,2 % posílil i americký dolar vůči euru, nicméně jinak to byl den více méně poklidný na této frontě.



Z akcií prožily nejslabší seanci technologie, když jeden z největších poklesů dne zaznamenaly akcie výrobce elektromobilů . K úrovni 700 dolarů poslal akcie CEO Elon Musk, který zmínil, že díky ekonomické situaci sníží nábor zaměstnanců a současně navrhnul snížení jejich počtu o cca. 11 tisíc, TSLA US -9,22 %.



Velmi podobně se dařilo Coinbase. Provozovatel kryptoměnové burzy přišel s velmi podobnou zprávou jako Elon Musk, COIN US -9,66 %.



Ačkoliv v celku slušný propad evidují investoři v polovodičovém sektoru, -2,11 %, NVDA -4,45 %, tak za zkrácený obchodní týden si tyto akcie připisují velmi pěkné zisky.



Sektor, který narost, byl pouze energetický, když ropa WTI i Brent posílily o 3 procenta. WTI 120,28 USD/barel, Brent 121,34 USD/barel.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 1,1 % (32.899 b.), S&P 500 o 1,1 % (4.108 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,5 % (12.012 b.).