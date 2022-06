Současné ceny ropy jsou opět lékem samy na sebe, říká šéf Chevronu

Současný ropný cyklus se liší od těch předchozích v tom, že během pandemie poptávka zkolabovala nevídaným způsobem. Pak zase přišlo prudké zvednutí ekonomické aktivity a poptávky po ropě a doposud není znát, že by poptávka slábla. Pro Bloomberg to uvedl ředitel společnosti Mike Wirth. Jak vidí další vývoj na ropném trhu?



„Zatím není moc známek slábnoucí poptávky, ta se přitom v našem odvětví obvykle hýbe rychleji než nabídka, a to směrem nahoru i dolů,“ uvedl ředitel. V současném prostředí je přitom jeho firma motivována k maximální možné těžbě, v prvním čtvrtletí ji meziročně zvýšila o 10 %. Další zvyšování ale vyžaduje určitý čas, není možné skokově.



Během pandemie došlo k uzavírání kapacit a to se projevilo i na firmách, které poskytují velkým ropným společnostem své služby. Z odvětví tak odešla řada lidí, rozebrána byla některá zařízení a „to vše se nyní musí zase otočit“. podle jeho ředitele „stále plánuje růst, ale na to se musí stát mnoho věcí.“







Současné ceny ropy podle Wirtha neovlivňují investiční rozhodování jeho společnosti. To stojí na dlouhodobých predikcích poptávky a nabídky v odvětví. se přitom na straně kapitálových investic drží své disciplíny, což mimo jiné znamená, že nemění svá rozhodnutí v této oblasti kvůli tomu, že ceny ropy leží právě výš, než byly před rokem. „Vždycky to byl cyklický byznys a my se snažíme odhadovat, jaký bude vývoj napříč celým cyklem,“ dodal Wirth.



Ředitel zmínil současné nákladové tlaky, kterým odvětví a jeho firma čelí. Ohledně nedostatku rafinérských kapacit pak Wirth uvedl, že když on začínal, bylo v USA asi 250 rafinérií, nyní jich je přibližně polovina. Na globální úrovni se projevuje i situace v Číně, která zastavila export rafinérských produktů a svůj vliv má samozřejmě i situace kolem Ruska.



Postavit novou rafinérii stojí miliardy dolarů a celý proces trvá několik let. Taková investice nebyla v USA podle experta podniknuta od sedmdesátých let. A on sám se podle svých slov domnívá, že „v USA již nebude další rafinérie postavena nikdy“. Celkově ale podle něj i zde funguje pravidlo: „Na vysoké ceny jsou nejlepším lékem právě vysoké ceny.“ Jinak řečeno, i zde by měly vysoké ceny vést k růstu kapacit a vyšší produkce by následně měla ceny táhnout dolů. Wirth míní, že problémem mohou být intervence, trhy je třeba „nechat fungovat“ a ony si s nedostatkem poradí.



Zdroj: Bloomberg, Youtube