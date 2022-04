Chevron a Exxon svými čísly potvrzují svoje místo mezi vítězi války na Ukrajině

Značný růst cen ropy a plynu po ruské invazi na Ukrajinu pomohl americkým ropným gigantům ExxonMobil a výrazně zvýšit zisky. zisk zhruba zdvojnásobil na 5,48 miliardy dolarů. se pochlubil největším kvartálním ziskem za skoro deset let.

a další energetičtí giganti patří podle agentury Bloomberg k největším vítězům z rusko-ukrajinské války mezi firmami. Konflikt na Ukrajině a mezinárodní izolace Ruska poslaly ceny ropy na nejvyšší hodnoty za 14 let a evropský plyn na historická maxima. Nečekaně lepší čísla už včera ohlásil francouzský energetický obr Energies.

Společnost je z hlediska tržní kapitalizace největší americkou ropnou firmou. Její zisk na akcii v prvním kvartálu činil 1,28 dolaru. Upravený čistý zisk firma dokázala více než zdvojnásobit na 8,8 miliardy dolarů, čili 2,07 dolaru na akcii. Odhady však byly ještě o 17 centů vyšší.

Výsledky zahrnovaly ztrátu 3,4 miliardy dolarů po zdanění z provozu ruské ropné společnosti Sachalin-1. 1. března oznámil, že po invazi ruských vojsk na Ukrajinu ukončí všechny své aktivity v Rusku. Firma také zvýšila objem odkupu svých akcií až na 30 miliard dolarů, a to do roku 2023.

, který je druhou největší ropnou společností ve Spojených státech z hlediska tržní hodnoty, vykázal růst zisku upraveného o mimořádné položky o 282 procent na 6,5 miliardy dolarů. Je to nejvyšší hodnota od druhého kvartálu 2012, zatímco volný cash flow se dotkl hladiny, na které 17 let nebyl. Firma využívá masivního objemu hotovosti mimo jiné ke zvýšení investic do produkce i do obnovitelných paliv a ke splácení dluhu.

Zisk na akcii v reportovaném čtvrtletí dosáhl 3,36 dolaru. Analytici v anketě společnosti Refinitiv v průměru očekávali zisk 3,28 dolaru na akcii. Za mediánovým odhadem analytiků v průzkumu Bloombergu ale číslo zaostalo o osm centů. Negativem byly nečekaně slabší výsledky z rafinační činnosti.

Tržby Chevronu za čtvrtletí vzrostly o 70 procent na 54,4 miliardy dolarů. V tomto ohledu společnost překonala odhady analytiků, kteří počítali s tržbami 47,9 miliardy dolarů.

Akcie Chevronu v premarketu klesají o 1,6 procenta, ztrácí 0,6 procenta. Vývoj akcií Chevronu za posledních pět let ukazuje graf, je na stejném období v grafu pod ním.

Prudký růst cen energií neudělal radost spotřebitelům a některé vlády už po prospektorech požadují větší investice na do nových vrtů. Vedení ropných firem ale zatím směruje hotovost akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů. včera slíbil odkoupit do konce června akcie za až tři miliardy dolarů.

Pro přišlo zotavení cen v pravou chvíli. Největší ropná firma v západním světě předloni zvýšila dluh o skoro polovinu, čili o 21 miliard dolarů, nejnovější boom jí ale umožnil už celou částku splatit Jenom letos je akcie vyšší o 40 procent a překonává návratnost indexu S&P 500 Energy.

Někteří investoři mohou být přesto zklamáni, že tento týden neoznámil zvýšení dividendy. Někteří analytici to předpokládali. Firma to ale ještě může udělat během tohoto roku.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Patria.cz