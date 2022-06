Credit Suisse varovala před možnou ztrátou a prý uvažuje o propouštění. Akcie se propadly

Banka vydala svoje šesté varování ohledně ziskovosti za sedm čtvrtletí. Menší ochota riskovat na straně jejích klientů a náročné trhy pravděpodobně stáhnou celou skupinu i investiční bankovnictví do červeného. Akcie švýcarského bankovního domu klesly v Curychu dopoledne až o 6,3 procenta.

Firma dnes uvedla, že ve druhém čtvrtletí pravděpodobně vykáže ztrátu jak na úrovni tradingové divize, tak celé skupiny. Podle zdrojů agentury Bloomberg nadto uvažuje o další sérii škrtání v pracovních pozicích.

Podmínky na trhu zůstávají po ruském vpádu na Ukrajinu a utahování měnové politiky ze strany velkých centrálních bank po celém světě napjaté. Výsledkem je slabý příliv aktiv, averze k riziku a redukce zadlužování především ze strany movitějších klientů v Asii a Tichomoří. Vedení banky se přitom domnívá, že dokud nebude jasněji, jak dál s úrokovými sazbami a možnou recesí, budou investoři pravděpodobně nadále zdrženliví.

To je pro banku, která se v posledních letech musela vypořádat se sérii skandálů, další problém. Její generální ředitel Thomas Gottstein během dvou let v čele této instituce už řešil ztráty z family fondu Archegos, kolaps partnerské společnosti Greensill Capital a další přehmaty, třeba sesazení reformátora Antonia Horty-Osoria kvůli porušení koronavirových pravidel. Z poslední doby lze jmenovat nečekaný odpis 703 milionů franků na právní výdaje v prvním čtvrtletí, přičemž tím by podle banky náklady na právní pře končit nemusely.

Banka tím přišla o část důvěry investorů a opustila ji řada talentů. Letošek má pro ni být rokem přerodu. V investičním bankovnictví chce snižovat riziko a do divize správy jmění přesunout další zdroje. Dnes bez dalších podrobností uvedla, že od příštího roku hodlá maximalizovat úspory. Další rušení pracovních pozic, o kterém mluví zdroje Bloombergu, má být součástí nového tlaku na snižování nákladů. V bance, která v závěru loňska zaměstnávala zhruba 50.000 lidí, by se mělo propouštět napříč divizemi, včetně investičního bankovnictví a divize správy majetku.

Investiční bankovnictví sice v prvním čtvrtletí oznámilo zisk před zdaněním 134 milionů dolarů, jeho výnos z tradingu se ale sesouval rychleji než konkurenci. Ránu ale v prvním čtvrtletí utržily i kapitálové trhy jako celek a podle banky by měly zůstávat v útlumu i nadále.

S redukováním dluhu na straně asijských klientů se potýká také německá . Podle toho, co v květnu říkal šéf jejího privátního bankovnictví Claudio de Sanctis, poškodil tento jev spolu ruskou agresí na Ukrajině výkonnost německých bank za druhé čtvrtletí. Opatrnost investorů v daném regionu pozorovala také UBS Group.

Zdroje: Bloomberg