Reuters: Část zemí EU včetně Česka vyzvala k rychlému uzavírání obchodních dohod

Vlády 15 zemí Evropské unie vyzvaly k rychlejšímu uzavírání dohod o volném obchodu, aby se tak zajistil dlouhodobý ekonomický růst a geopolitické postavení EU ve světě. S odvoláním na dopis, který od těchto zemí obdržel evropský komisař pro obchod Valdis Dombrovskis, to dnes uvedla agentura Reuters. Dopis podepsala i Česká republika, která se příští měsíc ujímá předsednictví EU.



Ministři hospodářství, zahraničí a obchodu 15 zemí uvedli, že válka na Ukrajině a pandemie nemoci covid-19 zdůraznily potřebu odolného dodavatelského řetězce, strategických partnerství a otevřeného obchodu. Vzhledem k tomu, že různé mocnosti se ucházejí o vedoucí postavení a nové aliance, musí EU urychlit vlastní úsilí o obchodní dohody. Upozornili také, že jedno ze sedmi pracovních míst v EU je závislé na obchodu.



Francie, která má nyní předsednictví EU, podle diplomatů zastavila kroky k vyjasnění obchodních dohod, aby nenarušila své prezidentské a parlamentní volby. Francie, pro kterou je citlivé téma zvýšení dovozu hovězího, což by mohlo být výsledkem dohod, však popírá, že by dohody zdržovala.



Od 1. července přebírá předsednictví v Radě EU Česká republika, po ní Švédsko a pak Španělsko. Všechny tyto tři země jsou signatáři dopisu. Dalšími jsou Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Portugalsko a Slovinsko. Švédská ministryně obchodu Anna Hallbergová uvedla, že dokončení dohod bude prioritou švédského předsednictví EU.



Na začátku letošního roku, jen něco více než rok po podpisu, vstoupila v platnost největší obchodní dohoda na světě označovaná RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), která zahrnuje Čínu, Austrálii a Japonsko. To by podle ministrů mělo být pro EU signálem, aby se probudila, protože jí vše trvá příliš dlouho.



EU v roce 2019 uzavřela dohodu s jihoamerickým hospodářským blokem Mercosur, který tvoří Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Její platnost však pozastavila kvůli obavám z odlesňování Amazonie. Nová dohoda s Mexikem z roku 2018 musí být ještě předložena EU ke schválení. EU vede také obchodní jednání s Austrálií, Novým Zélandem a Indonésií, a nově také s Indií.