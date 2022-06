Rozbřesk: Akcie zažily dobrý týden, sázky na “měkké přistání” se však zdají být předčasné

Riziková aktiva v čele s akciemi zažila relativně dobrý týden. V pátek šly americké akciové trhy vzhůru o více než 3 % (necelých 6,5 % za týden) a to nehledě na slabší čísla, negativní vývoj na Ukrajině (postup ruských vojsk) a další nárůst cen plynu a elektřiny na evropských trzích (za poslední týden). Hlavním důvodem radosti akcií byl v uplynulém týdnu pokles výnosů na dluhopisových trzích spojený se sázkami na opatrnější růst úrokových sazeb. Americké dvouleté výnosy poklesly za posledních čtrnáct dní z 3,70 % o více než 40 bps, eurové ještě výrazněji - z okolí 2 % na 1,50 %. Stačí to k trvalé úlevě? Pravděpodobně těžko.



Za poklesem krátkých výnosů stojí do značné míry obavy o hospodářský růst a návrat investorů do fixně úročených dluhopisů. To však pro akciové investory není samo o sobě žádná výhra. Dobrá zpráva by to byla pouze v případě, že by horší hospodářský výhled znamenal automaticky nižší inflační tlaky a méně agresivní utahování měnové politiky. Jinými slovy, pokud by se trhům začal potvrzovat narativ o “překonání inflace” a “měkkém přistání”. I když tyto úvahy mohla ke konci uplynulého týdne podpořit revize inflačních očekávání (podle Uni Michigan) směrem dolů, optimismus ohledně překonání inflace je v tuto chvíli hodně předčasný.



Zdá se pravděpodobné, že akcie a riziková aktiva obecně zůstanou ještě nějakou dobu pod tlakem inflační nejistoty. Zejména pohled na další růst cen elektřiny a plynu na evropských trzích musí investory znepokojovat a z tohoto titulu trhy mohou být hodně nervózní před zveřejněním červnové inflace v eurozóně v tomto týdnu. Navíc pro akciové trhy nemusí zatím automaticky hovořit ani atraktivnější valuace. Akciové indexy jsou sice výrazně levnější než na začátku roku, to ovšem neplatí v relativním srovnání vůči dluhopisům - relativní výnosová prémie akcií vůči dluhopisům (ERP) je jedna z nejnižších od pádu Lehman Brothers. Akcie tak vypadají stále vůči dluhopisům relativně draze a pro trvalejší oživení budou proto potřebovat asi vidět příslib růstu reálných zisků (tj. větší jistotu ohledně eventuálního “měkkého přistání”).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v okolí 24,70 EUR/CZK za viditelné pomoci ČNB. Dokud trhy nebudou mít jasněji ohledně politiky “obnovené” bankovní rady, nebude to mít koruna o moc jednodušší…



Zahraniční Forex

Negativní revize dříve zcela nepodstatných dlouhodobých očekávání amerických domácností (z 3,3 % na 3,1 %) dále redukovala sázky na zvyšování sazeb Fedu, což dolaru ublížilo.

Tento týden však bude opět ve znamení inflace v eurozóně, neboť nás čekají výsledky za červen nejprve z jednotlivých zemí a následně i za celou eurozónu. Pokud inflace dále zrychlí (což se jeví jako pravděpodobné) a kreditní rizikové prémie u italského vládního dluhopisu zůstanou díky ECB v klidu, bude mít eurodolar šanci svoje zisky rozšířit.



Akcie

Obchodování na Wall Street probíhalo poslední den v minulém týdnu v pozitivním duchu. Všechny tři hlavní indexy si připsaly slušné zisky a růst byl vidět rovnoměrně napříč sektory. Dow Jones +2,73 %, S&P 500 +3,11 %, Nasdaq +3,36 %. Nejlépe se vedlo technologiím, kdy například akcie „Big Tech“ posílily následovně: Apple +2,45 %, Amazon +3,58 %, Microsoft +3,41 %, Alphabet A +5,11 %, Tesla + 4,52 %, Meta Platforms +7,19 %. Nedařilo se naopak akciím operátora Verizon (-2,06 %) nebo United Health (-1,13 %).