Fisher: Je třeba jednat preventivně, patrná mzdová spirála, Fed musí být razantní, příležitosti z propadu

Pokud se zeptáte vedení jakékoliv společnosti, ať už malé, nebo velké, tak vám řeknou, že mají problémy sehnat zaměstnance. A jejich produktivita zaostává. Pro CNBC to k tématu mzdové spirály v americké ekonomice uvedl bývalý šéf Fedu v Dallasu Richard Fisher. Podle něj se tak tato spirála roztáčí a bude třeba „agresivních“ kroků na snížení celkové inflace. Ekonom ale zároveň uvedl, že se mu líbí, s jakou otevřeností hovoří o současném vývoji a nastavení monetární politiky současný šéf Fedu Jay Powell.



Fisher pokračoval, že podle jeho informací se korporátní sektor chystá k razantnímu zvedání sazeb ve snaze zachovat si marže. A snižování inflace tak bude dlouhodobější proces, ve kterém má centrální banka svou roli. Nicméně válka na Ukrajině či uzavírání ekonomiky během pandemie ukazují, že „ne vše může kontrolovat“. Její politika pak bude muset být tvrdá.



Ekonom ale kritizoval Fed za to, že zhruba před dvěma lety se přiklonil ke strategii, v jejímž rámci má změně politiky předcházet jasný důkaz o zvedání inflace. Fisher s tímto postupem podle svých slov od počátku nesouhlasil, protože inflační tlaky se v ekonomice projevují až s určitým zpožděním a je tak chybou čekat, až se plně projeví. To samé platí u čekání na to, jaká část inflace je přechodného rázu a jaká ne.



Fisher dodal, že chyby dělá centrální banka stále, dělo se tak za Greenspana, Bernankeho a i když v čele Fedu stála Janet Yellen. „Někdy jsme se trefili, někdy mýlili,“ řekl ekonom s tím, že v této době ale Fed jednal vždy preventivně. Nyní jedná až v reakci na skutečný vývoj a to znamená, že jeho korekce bude trvat déle. A poškozeny budou i skupiny s nízkými příjmy, utahování monetární politiky povede k turbulencím na trzích. Což podle Fishera může pro někoho představovat investiční příležitosti.



„Hodně mladých lidí se domnívalo, že peníze už budou navždy zadarmo,“ uvedl Fisher ve vztahu k některým rizikovým aktivům včetně kryptoměn. Tyto trhy a ti, kteří se na nich pohybují, mohou podle něj realizovat znatelné ztráty.



Zdroj: CNBC