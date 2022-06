Ropa prudce dolů?

Ceny ropy se nyní pohybují kolem 105 dolarů za barel, ještě nedávno se přitom obchodovaly u 120 dolarů. Stratég Bloomberg Intelligence Commodity Mike McGlone se domnívá, že v současné době je pravděpodobnější další pokles a ne opětovné zvednutí cen této komodity. A pokles by mohl být i výrazný.



McGlone tvrdí, že je již patrná „destrukce poptávky“, která se v USA projevuje u paliv. K tomu dochází ke snižování odhadů růstu světové ekonomiky a celkový makroekonomický obrázek naznačuje pokles cen ropy. Včetně monetární politiky Fedu. Expert totiž míní, že předchozí prudký růst cen ropy napomohl k tomu, že Fed postupuje v monetárním utahování razantněji. Což se ale obratem projevuje na ropě tak, že se její ceny vydaly směrem dolů.



Podle experta půjdou ceny paliv a ropy dolů bez ohledu na to, zda americká vláda přikročí ke snížení daní z paliv. Současný vývoj na trhu s ropou je totiž podobný tomu, co se děje na akciích. V obou případech totiž došlo k růstu cen na základě vysoké nabídky likvidity. A jelikož ta je nyní z trhů stahována, projevuje se to jak na akciích, tak na ropě.



Na dotaz týkající se politiky zemí OPEC McGlone uvedl, že jde o kartel, jehož cílem je držet ceny výš. V předchozích letech ale došlo na ropných trzích k masivní změně vyvolané růstem těžených objemů ve Spojených státech. I nyní by pak podle experta měl americký prezident Biden „cestovat spíše do Texasu než do Saúdské Arábie“. Jinak řečeno, americká vláda by spíše měla podporovat domácí těžbu, než se snažit přesvědčit jiné země, aby na trhy s ropou prodávaly větší objemy.



„Nechte trhy fungovat a ono k tomu dojde,“ pokračoval expert ohledně expanze na nabídkové straně ropného trhu. Ta se podle něj může dostavit se zpožděním, ale ochlazování poptávky dané vysokými cenami a inflací je již aktuální záležitostí. Objem těžby pak není dán jen tím, kolik investují obří ropné firmy obchodované na akciových trzích. McGlone se domnívá, že v USA je řada menších nezávislých firem, které mají prostor pro expanzi, a i kdyby nastal výraznější pokles cen ropy, stále budou s novými projekty ziskové.



„Je to základní ekonomie poptávky a nabídky,“ dodal expert ke svému výhledu na další pokles cen ropy. Na závěr pak uvedl, že odhady ekonomického růstu nyní „klesají rychleji než v roce 2008“.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube